കീശ കാലിയാക്കാൻ എൽ നിനോ വരുന്നു, അടുക്കള ബജറ്റ് താളം തെറ്റും, സാധനങ്ങള്ക്ക് വില കുത്തനെ കൂടും, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
How El Nino affects food prices in India: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് മറ്റൊരു തിരിച്ചടിയായി 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം എത്തുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 22, 2026 at 10:37 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ താളം തെറ്റിച്ച 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ്. നിർണായകമായ റാബി വിളകൾക്ക് ഭീഷണി നേരിടുന്നതോടെ, വരും മാസങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് രാജ്യം. സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
വരാനിരിക്കുന്ന കാർഷിക-സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജെ.എൻ.യു മുൻ പ്രൊഫസറുമായ അരുൺ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത്: എൽ നിനോ കാരണം ഖാരിഫ് സീസണിൽ നേരിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ റാബി സീസണും തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്യം ഇരട്ട കാർഷിക-സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത്?
അരുൺ കുമാർ: ഭാഗ്യവശാൽ മഴയുടെ ലഭ്യത പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മോശമായില്ല. വരൾച്ച ചില ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഖാരിഫ് വിളകളെ ഇത് വലിയതോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാന കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാൽ പഞ്ചസാര വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഖാരിഫിൽ ആഘാതം അത്ര വലുതല്ല.
എന്നാൽ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതിനാൽ ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോ ശക്തിപ്രാപിക്കുമോ എന്ന ഭയമുണ്ട്. ജലക്ഷാമം മൂലം റാബി വിളകളെ ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിൽ ലഭിക്കാതെ വരുന്നതും ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത്: ഈ ഇരട്ട വിളനാശം ഭക്ഷ്യവിലയെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
അരുൺ കുമാർ: വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് പരിധിവിട്ട് ഉയരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം, രാജ്യത്ത് ഗോതമ്പിൻ്റെയും നെല്ലിൻ്റെയും കരുതൽ ശേഖരം നിലവിൽ വളരെ ഭദ്രമാണ്. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഈ ശേഖരം ഉപയോഗിക്കാനാകും.
ഇടിവി ഭാരത്: പഞ്ചസാര വില ഉയരുന്നത് മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന-ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെയും താളം തെറ്റിക്കില്ലേ?
അരുൺ കുമാർ: നാം അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും, നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്ന കയറ്റുമതി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ചെറിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വില ഇനിയും കുതിച്ചുയരുമായിരുന്നു.
ഈ വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഭാരം വഹിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരും ഇടത്തരക്കാരുമാണ്. ഇടത്തരക്കാർക്ക് അല്പമെങ്കിലും സമ്പാദ്യമുള്ളതിനാൽ അതിൽ കുറവ് വരുത്തി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്പാദ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അവർ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പണപ്പെരുപ്പം കൂടുതലായി കാണുന്നതിന് കാരണമിതാണ്. സമ്പന്നരും ഉപരിവർഗവും നഗരങ്ങളിലാണ് കൂടുതലുള്ളത്. കൂടാതെ, സംഘടിത മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ശമ്പളവർധനവിനായി വിലപേശാൻ കഴിയുമ്പോൾ, അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയില്ല.
ഇടിവി ഭാരത്: ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം കുടുംബങ്ങളെ മറ്റ് ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?
അരുൺ കുമാർ: 1960-കൾ വരെ പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ആവശ്യകത കുറയുമായിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ വരുന്നതായിരുന്നു കാരണം. ഇന്നത് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവരും ഇടത്തരക്കാരും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത മറ്റ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കും.
ഇടിവി ഭാരത്: ഗ്രാമീണ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുന്നത് എഫ്.എം.സി.ജി (FMCG) ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുമോ?
അരുൺ കുമാർ: തീർച്ചയായും. വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുമ്പോൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപ്പന ഇടിയും. പ്രത്യേകിച്ച് വിലകുറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിപണിയെയാകും ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം വിപണിയിലെ മറ്റ് ക്രയവിക്രയങ്ങളെ ഞെരുക്കും.
ഇടിവി ഭാരത്: ഭക്ഷ്യ-വളം സബ്സിഡികൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും ഉപഭോഗം കുറയുന്നതും ജി.എസ്.ടി (GST) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
അരുൺ കുമാർ: അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ ജി.എസ്.ടി നിരക്കും, ആഡംബര-അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതിയുമാണുള്ളത്. അതിനാൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കുറയുന്നത് ജി.എസ്.ടി പിരിവിനെ ബാധിക്കും. സാമ്പത്തിക വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകുന്നത് ആദായനികുതി, കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കാം.
അതേസമയം, ഭക്ഷ്യ-വളം സബ്സിഡികൾ കൂടുന്നത് സർക്കാർ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ധനക്കമ്മി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും, ലാഭത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും റിസർവ് ബാങ്കിൽ (RBI) നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം നികുതിയേതര വരുമാനമായി സർക്കാരിന് അല്പം ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത്: റാബി ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ സംഭരണത്തെയും കരുതൽ ശേഖരത്തെയും ബാധിച്ച് 2027-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമോ?
അരുൺ കുമാർ: മെയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളോടെ എൽ നിനോ ശക്തി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ കരുതൽ ശേഖരം ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചുനിൽക്കാനും, അടുത്ത വർഷം മികച്ച റാബി വിളവ് ലഭിക്കാനും സാധിച്ചാൽ സാഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കാനാകും. എന്നാൽ 2027 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അടുത്ത ഖാരിഫ് സീസണിലേക്കും എൽ നിനോ നീണ്ടുനിൽക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ.
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വിതയ്ക്കൽ വൈകാനും ഖാരിഫ് വിളകളെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കരുതൽ ശേഖരം അമിതമായി കുറയാതെ സർക്കാർ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ഏകദേശം 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് 5 കിലോ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകുന്ന പദ്ധതി 2027-28-ലും തുടരേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നത് സർക്കാർ മുന്നിൽ കാണണം.
ഇടിവി ഭാരത്: ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എത്രത്തോളം സജ്ജമാണ്?
അരുൺ കുമാർ: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പുറമെ മറ്റ് മൂന്നോ നാലോ വലിയ ആഘാതങ്ങൾ കൂടി നാം നേരിടുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം, ചൈന-അമേരിക്ക-റഷ്യ എന്നിവർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾ, പിന്നെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി മൂലം തൊഴിൽ മേഖലയിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവയാണവ.
ഒരൊറ്റ പ്രതിസന്ധിയല്ല, മറിച്ച് ഒന്നിലധികം പ്രതിസന്ധികൾ ഒരേസമയം നമ്മെ ബാധിക്കുകയാണ്. 2027-ലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വരാനിരിക്കെ, ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാർ എന്തിനൊക്കെയാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്?
അരുൺ കുമാർ: എൽ നിനോ ആഘാതമുണ്ടായാൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര പിന്തുണ വേണ്ടിവരും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പുതിയ വിത്തിനങ്ങളും, വേഗത്തിൽ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണം. സർവ്വകലാശാലകളിലെയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 1980-കളിലും 90-കളിലും സജീവമായിരുന്ന കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ദുർബലമാണ്. ഇത് മാറണം.
ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ജലലഭ്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള വിളരീതികൾ നാം പുനഃപരിശോധിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജലക്ഷാമമുള്ള പഞ്ചാബിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഭൂഗർഭജലത്തിന് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ബദൽ വിളകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആസൂത്രണം അനിവാര്യമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്: ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതികവും തന്ത്രപരവുമായ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് ഗവേഷണ-വികസന (R&D) മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്?
അരുൺ കുമാർ: കൃഷി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് പ്രധാനം. ഗവേഷണ-വികസന മേഖലയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം നാം വർധിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ പണം ചെലവഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച ഗവേഷണ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം. ഇന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങളും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളിലും മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഗവേഷകർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ഗവേഷണങ്ങളിൽ പരാജയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നാം പഠിക്കണം. പല സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും നാം പിന്നിലാണ്. ചൈന, റഷ്യ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഗവേഷണ ശേഷിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംപര്യാപ്തത നിലനിർത്താൻ ഗവേഷണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത്യന്താപേഷിതമാണ്.
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