എല്നിനോ 12.6ശതമാനം മഴയില്ലാതാക്കി; കെടുതികളേറെ കേരളത്തിനും കര്ണാടകത്തിനും, 125 വര്ഷത്തിനിടെ ഈ കൊടും വരള്ച്ച നാലാം തവണ
കര്ണാടകയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ മഴ ദൗര്ലഭ്യം, ആന്ധ്രാപ്രദേശില് 25ശതമാനവും തമിഴ്നാട്ടില് 20 ശതമാനവും മഴയില്ലാതായി.
Published : November 3, 2026 at 8:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് ഇക്കൊല്ലം ഇടവപ്പാതി തീരെ പെയ്തില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. മഴമേഘങ്ങളെത്തി. അവ പെയ്തു. പക്ഷേ തുറന്ന മനസോടെ ആയിരുന്നില്ല ആ മഴ പെയ്ത്തുകള്. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് 2026ല് രാജ്യത്ത് സാധാരണയെക്കാള് 12.6ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് കിട്ടിയത്. ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമായ വില്ലന് എല്നിനോയാണ്.
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എല്നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലം രാജ്യം വരണ്ട മഴക്കാലത്തിനാണ് ഇക്കുറി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 125 വര്ഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം. ദക്ഷിണേന്ത്യയെ ആണ് ഇത് ഏറെ ബാധിച്ചത്. കര്ണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കെടുതികളേറെയും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴയുണ്ടായത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഈ റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ.
രാജ്യത്ത് ഇക്കുറി എത്ര മഴ കിട്ടി, എത്രമാത്രം കുറച്ച് മഴയാണ് ഇക്കുറി പെയ്തത്?
കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഇക്കുറി 759.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് 2026 ജൂണിനും സെപ്റ്റംബറിനുമിടയില് പെയ്തത്. എന്നാല് ദീര്ഘകാല ശരാശരി അതായത് ആകെ മഴ 868 മില്ലിമീറ്റര് ആണെന്നാണഅ വിലയിരുത്തുന്നത്. എല്നിനോയുടെ ഫലമായി രാജ്യത്ത് 109.2ശതമാനം മഴകുറഞ്ഞു. അതായത് 12.6ശതമാനം കുറവാണ് ഇടവപ്പാതിക്കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില് സാധാരണ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ 76ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇക്കുറിയുണ്ടായത്. കിഴക്കന്, വടക്ക് കിഴക്കന് ഇന്ത്യയില് 74ശതമാനം മഴ പെയ്തു. അതേസമയം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യയില് 94 ശതമാനം മഴ കിട്ടി.മധ്യേന്ത്യയില് 97ശതമാനം മഴയുണ്ടായി.
തെലങ്കാനയില് 24 ശതമാനം മഴക്കുറവ്
ഒക്ടോബര് 21ലെ കണക്കുകള് അനുസരിച്ച് തെലങ്കാനയില് സാധാരണയെക്കാള് 24 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് ഇക്കുറി പെയ്തത്. ഇടവപ്പാതിക്കാലമായ ജൂണ് മുതല് ഒക്ടോബര് വരെ ഇവിടെ 618.7 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സാധാരണ 812.5 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് ഇവിടെ കിട്ടാറുള്ളത്. അതായത് 194 മില്ലിമീറ്റര് മഴകുറഞ്ഞുവെന്നര്ത്ഥം. ഈ മഴക്കുറവ് കൃഷി, ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം, ജല ഉറവിടങ്ങള്, അണക്കെട്ടുകള്, വനമേഖലകള് എന്നിവയെ ബാധിച്ചു. പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 33 ജില്ലകള് മഴദൗര്ലഭ്യം നേരിടുകയാണ്. ഇത് ഒരു കോടിയോളം ജനതയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവര് കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.
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ഗുജറാത്തില് സാധാരണയെക്കാള് 10.81ശതമാനം കുറഞ്ഞ മഴയാണ് കിട്ടിയത്. ഒക്ടോബര് 19 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 810.66 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1996നും 2025നുമിടയില് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശരാശരി മഴയായ 908.88 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ 89.19ശതമാനമാണ്. അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് ദീര്ഘകാല ശരാശരിയുടെ 10.81ശതമാനം മഴക്കുറവുണ്ടായെന്നര്ത്ഥം. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല മഴ പെയ്തത്. ദക്ഷിണ ഗുജറാത്തില് ശരാശരിക്കും മേലെ മഴ പെയ്തപ്പോള് കച്ച്, വടക്കന് ഗുജറാത്ത് സൗരാഷ്ട്ര മേഖലകളില് മഴക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. കിഴക്കന്-മധ്യമേഖലകളില് ആകെ മഴയില് കുറവുണ്ടായി.
മധ്യപ്രദേശില് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മഴക്കുറവ്
പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം മധ്യപ്രദേശില് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മഴക്കുറവണ് എല്നിനോ മൂലമുണ്ടായത്. സാധാരണ ഇടവപ്പാതിക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി 949.5 മില്ലിമീറ്റര് മഴ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇക്കുറി എല്നിനോ മൂലമിത് 908.4 മില്ലിമീറ്റര് മാത്രമാണ് പെയ്തത്.
കിഴക്കന് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ചത്. ഈ മേഖലയില് സാധാരണയിലും 19ശതമാനം മഴയാണ് കുറഞ്ഞത്. പശ്ചിമ മധ്യപ്രദേശില് 11ശതമാനം മഴകുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ 25 ജില്ലകളില് മഴക്കുറവ് വരള്ച്ചാ സമാന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി. അലിരാജ്പൂര്, രേവ, മെയ്ഹര്, നര്മ്മദാപുരം, സിദ്ധി, നരസിംഹപൂര്, ഝാബുവ, സിഗ്രൗളി, മാണ്ഡ്യ, ടിക്കാംഗഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലടക്കമാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം സംജാതമായത്.
രാജസ്ഥാനില് 17.76ശതമാനം മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂണ് ഒന്നുമുതല് സെപ്റ്റംബര് 26 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 346.97 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് കിട്ടിയത്. സാധാരണയിത് 421.89 മില്ലിമീറ്ററാണ്. അതായത് 74.92മില്ലിമീറ്റര് മഴകുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ പതിനേഴ് ജില്ലകളില് ഇരുപത് മുതല് അന്പത് ശതമാനം വരെ മഴക്കുറവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ കാലയളവില് 676.76 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് കിട്ടിയത്. പതിനാല് ജില്ലകളില് ശരാശരിയിലും കുറഞ്ഞ മഴയാണ് കിട്ടിയത്. പതിനഞ്ച് ജില്ലകളില് സാധാരണതോതില് മഴ പെയ്തുവെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തില് 28ശതമാനം മഴക്കുറവ്
സാധാരണ ഇടവപ്പാതിക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയില് നിന്ന് 28 ശതമാനം കുറവാണ് ഇക്കുറി പെയ്തത്. ജൂണ് ഒന്നിനും ഓഗസ്റ്റ് 31നുമിടയില് 1367.1 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് കിട്ടിയത്. സാധാരണ ശരാശരി കിട്ടുന്നത് 1750 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ്. 1901ന് ശേഷമുള്ള ഏഴാമത്തെ വരണ്ട ഇടവപ്പാതിക്കാലമാണിത്. 2001ന് ശേഷമുള്ള നാലാമത്തെയും. ഏറ്റവും കുറച്ച് മഴ പെയ്ത പത്ത് വര്ഷങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്കും 2026 കേറിക്കൂടി.
ഇക്കുറി വയനാട്ടിലാണഅ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ പെയ്തത്. 53ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സാധാരണ പെയ്യുന്ന 2,200.9 മില്ലിമീറ്റര് മഴയ്ക്ക് പകരം ഇക്കുറി പെയ്തത് 1090.1 മില്ലിമീറ്ററാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 47ശതമാനം മഴക്കുറവുമായി ഇടുക്കിയുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് 38 ശതമാനം മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആലപ്പുഴയില് 32 ശതമാനം മഴയാണ് കുറഞ്ഞത്. പാലക്കാട്, തൃശൂര് ജില്ലകളില് 30 ശതമാനം വീതം മഴകുറഞ്ഞു. കണ്ണൂര്, കാസര്കോഡ്, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില് സാധാരണ പോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തു.
കേരളത്തില് എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1918ല്
കേരളത്തില് എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ മഴ പെയ്തത് 1918ലാണ്. അന്ന് ഇവിടെ 1104.3 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്. മറ്റ് ചില വര്ഷങ്ങളിലും മഴകുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1976ല് 1296.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴയേ പെയ്തുള്ളൂ. 1987ല് 1324.5 മില്ലിമീറ്ററും. 2023ല് 1326.6 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് കിട്ടിയത്. 2016ല് 1352.3മില്ലിമീറ്ററും 2002ല് 1361.7 മില്ലിമീറ്ററും മഴയെ സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്തുള്ളൂ. 1952ല് 1477.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്. 1986ല് 1498.4മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്. 1994ല് 1498.7 മില്ലിമീറ്റര് മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി. 2023മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇക്കുറി കുറച്ച് കൂടുതല് മഴ കിട്ടിയതില് ആശ്വസിക്കാം.
മഹാരാഷ്ട്രയില് 19 ശതമാനം മഴക്കുറവ്
ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയില് ജൂണ് ഒന്നുമുതല് സെപ്റ്റംബര് മുപ്പത് വര 804.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശരാശരി 994.5 മില്ലിമീറ്ററാണ്. അതായത് മഴയില് 19ശതമാനം കുറവുണ്ടായെന്നര്ത്ഥം. സംസ്ഥാനത്തെ 36 ജില്ലകളില് 21 ജില്ലകളിലും ഇക്കൊല്ലം മഴകുറഞ്ഞു. മറാത്ത്വാഡയില് 39ശതമാനം മഴ പെയ്തു. വിദര്ഭയില് 27ശതമാനവും കൊങ്കണ്, ഗോവ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിക് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും മധ്യമഹാരാഷ്ട്രയില് ഏഴ് ശതമാനവും മഴ കിട്ടി. ബീഡ്, ഹിങ്കോളി, ധാരാശിവ്, നാഗ്പൂര്, ചന്ദ്രപ്പൂര് തുടങ്ങിയിടങ്ങില് റെക്കോര്ഡ് മഴക്കുറവ് രേഖപ്പടുത്തി.
125 വര്ഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന നാലാമത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച വര്ഷം
ജൂണ് ഒന്നുമുതല് സെപ്റ്റംബര് മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ട്രെന്ഡ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 542 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് കിട്ടിയത്. സാധാരണ ഇത് 716 മില്ലിമീറ്ററാണ്. 1901ന് ശേഷം ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മഴയുണ്ടാകുന്നത്. 1918ല് 435.8 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മഴ. കര്ണാടകയിലാണ് മഴ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്. മുപ്പത് ശതമാനം കുറവാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.28ശതമാനം മഴക്കുറവുമായി കേരളം തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില് 25ശതമാനം മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട്ടില് 20ഉം.
ക്ലൈമറ്റ് ട്രെന്ഡിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം സാധാരണയിലും കുറഞ്ഞ മഴ മൂലം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില് 1901ന് ശേഷം റെക്കോര്ഡ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബര് അഞ്ചാമത്തെ ചൂടേറിയ മാസമായി. സാധാരണയായി എല്നിനോ മഴ കുറയ്ക്കുകയും താപനില ശരാശരിയിലും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.ഇത് ഉഷ്ണതരംഗ സമാന സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിക്കും. താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയര്ച്ച താഴ്ചകളും മഴക്കുറവും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും മോശം സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കും.
ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശക്തമായ മൂന്ന് എല്നിനോകള്
എന്ഓഎഎ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം 1950ന് ശേഷം മൂന്ന് ശക്തമായ എല്നിനോകളുണ്ടായി.192-83, 1997-98,2014-15 വര്ഷങ്ങളിലാണ് ഇവ അനുഭവപ്പെട്ടത്.ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും സമുദ്ര താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായി. അതായത് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ എല്നിനോ ആയിരുന്നുവെന്നര്ത്ഥം. 1982-82ല് 2.5 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിന് മുകളില് സമുദ്രോഷ്മാവ് ഉയര്ന്നതാണ് ഏറ്റവും അസാധാരണമായ എല്നിനോ.
രാജ്യത്ത് 1982, 87,2002, 2009, 2015 തുടങ്ങിയ വര്ഷങ്ങളില് എല്നിനോ മൂലം അതിശക്തമായ വരള്ച്ച അനുഭവപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നല്കുന്ന വിവരങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026ഉം ഇപ്പോള് ഇതിനോട് കൂടുകയാണ്. മഴകുറയുന്നതിന് പുറമെ എല്നിനോ ദീര്ഘകാല വരള്ച്ചയും സമ്മാനിക്കുന്നു. താപനില വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യതകളും അരങ്ങേറുന്നു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിലും ഇത് നേരിട്ട് ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സമ്പദ്ഘടന, ജലലഭ്യത എന്നിവയെയും ബാധിക്കുന്നു. തെലങ്കാന, കര്ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള് വരള്ച്ചാ ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. പശ്ചിമ സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ 75ശതമാനവും വരള്ച്ചാ ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇടവപ്പാതിക്കാലത്തെ മഴ ലഭ്യത ഇങ്ങനെ
2026 ജൂണ് നാലിന് കേരള തീരത്താണ് ഇടവപ്പാതി ആദ്യമെത്തിയത്. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം രാജ്യമെമ്പാടും ഇത് വ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് പത്തിലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യമെമ്പാടും ലഭിച്ച ആകെ മഴയില് 11 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. ജൂണ് മാസത്തില് കടുത്ത വരള്ച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു. നാല്പ്പത് ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. ഝാര്ഖണ്ഡില് എണ്പത് ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞു. എന്നാല് ജൂലെയിലും ഓഗസ്റ്റിലും പെട്ടെന്ന് കനത്ത മഴകള് പെയ്തു.
ചിലയിടങ്ങളില് കനത്ത മഴ ഹ്രസ്വകാലം പെയ്തു.ഇത് മഴക്കാലത്ത് മുഴുവന് കിട്ടുന്ന മഴയെക്കാള് കൂടുതലായി. നിരന്തരം പെയ്ത മഴ ഗ്രാമീണ മേഖലകളെ വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കി. ഇത് മൂലം മേല്മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയതിനാല് വിളവിറക്കലും ദുഷ്കരമായി. ഇതിനെയാണ് ഈര്പ്പ വരള്ച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മഴയില്ലാത്ത അവസരങ്ങളില് ഭൂമി ചുട്ടുപൊള്ളി. കനത്ത മഴ വിളനാശത്തിനും കാരണമായി. ഇതും വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.