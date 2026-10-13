തിരുമലയെയും ബാധിച്ച് എൽ നിനോ; 90 ദിവസത്തേക്കുള്ള ജലശേഖരം മാത്രം
പ്രതിദിനം 60 ലക്ഷം ഗാലൻ വള്ളം വേണ്ടിവരുന്നതായാണ് കണക്ക്. കുമാരധാര, പസുപുധാര അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് പൂർണമായും താഴ്ന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 13, 2026 at 9:31 AM IST
അമരാവതി: എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം തിരുമലയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. താപനില ഉയരുകയും മഴയുടെ അഭാവം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്ക.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തുന്ന തിരുമലയിലെ ജലവിതരണ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ടിടിഡി (TTD) വാട്ടർ വർക്ക്സ് വിഭാഗം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വൻതോതിൽ ഭക്തർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ജല ഉപഭോഗവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്.
പ്രതിദിനം 60 ലക്ഷം ഗാലൻ വള്ളം വേണ്ടിവരുന്നതായാണ് കണക്ക്. വാടക മുറികൾ, തീർത്ഥാടകർക്കായുള്ള താമസ സമുച്ചയങ്ങൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രതിദിനം ഏകദേശം 60 ലക്ഷം ഗാലൻ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ 15 ലക്ഷം ഗാലൻ പാപവിനാശനം അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും, 15 ലക്ഷം ഗാലൻ ഗോഗർഭം അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും, 30 ലക്ഷം ഗാലൻ തിരുപ്പതിയിലെ കല്യാണി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും തിരുമലയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. പാപവിനാശനം, ആകാശഗംഗ, ഗോഗർഭം, കുമാരധാര, പസുപുധാര എന്നീ അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ജലവിതരണം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്.
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ഇവയിൽ കുമാരധാര, പസുപുധാര അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് പൂർണമായും താഴ്ന്നുപോയി. നിലവിൽ പാപവിനാശനം, ഗോഗർഭം അണക്കെട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ജലശേഖരമുള്ളത്. ടിടിഡി വാട്ടർ വർക്ക്സ് എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ ശേഖരം 90 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഈ വെള്ളം തികയുകയുള്ളൂ. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷാവസാനത്തോടെ തിരുമലയിൽ സാധാരണയായി ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അധികൃതർ.
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