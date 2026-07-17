എൽനിനോ പ്രതിഭാസം; മത്സ്യ ഉത്പാദനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകും, വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ വിളകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വർഷം വിളവ് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : July 17, 2026 at 2:35 PM IST
അമരാവതി: രാജ്യത്ത് എൽനിനോ പ്രതിഭാസം കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു. സമുദ്രജീവികൾ എൽനിനോയിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് വിദഗ്ധർ. സമുദ്രത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും മത്സ്യ ഉത്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും മറൈൻ ലിവിങ് റിസോഴ്സസ് വകുപ്പിലെ പ്രൊഫ.പി ജാനകിറാം പറഞ്ഞു.
ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും സമുദ്ര ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ട്യൂണയുടെ വിളവും കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് പല മത്സ്യങ്ങളുടെയും ലഭ്യത കുറയുമെന്നാണ് ജാനകിറാം പറയുന്നത്.
എൽനിനോ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ ഗണ്യമായ ചൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചൂടുള്ള കാറ്റ് പ്രദേശത്തുടനീളം വ്യാപിക്കുകയും സമുദ്ര താപനിലയിൽ അസാധാരണമായ വർധനവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സമുദ്രത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് തടയുന്നു.
പോഷകങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിൽ എത്താതാകുന്നതോടെ ആൽഗകളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു. ഇതോടെ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സ്രോതസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് വലിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനും കാരണമാകും.
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കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ വിളകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വർഷം വിളവ് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ട്യൂണ, കൊഴുവ, നെത്തോലി പോലുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വല വീശുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല അവർ കഴിക്കാത്ത മറ്റ് ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളെയും പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിടികൂടുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ ഉണക്ക മത്സ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നീട് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ചെമ്മീനിനുള്ള തീറ്റയായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എൽനിനോ സമുദ്ര വിഭവങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. സമുദ്ര താപനിലയിലെ വർധനവ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനും മലിനീകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് സമുദ്രജീവികൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്. ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയെ ഇത് തടസപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വലിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് ജാനകിറാം പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്ന എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പ്രകടമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നിലവിൽ കേരള തീരമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്തിയുടെ ലഭ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രലോകം പ്രവചിക്കുന്നതുപോലെ എൽനിനോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരും വർഷത്തെ മത്തി ലഭ്യതയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
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