എൽനിനോയുടെ പിടിയിൽ തെലങ്കാന ; ഖാരിഫ് കൃഷി 13.11 ലക്ഷം ഏക്കർ കുറഞ്ഞു
ഇത്തവണത്തെ മൺസൂൺ സീസണിൽ കൃഷിയിറക്കിയ വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കുമോയെന്നും വിളവെടുപ്പുവരെ അവ നിലനിൽക്കുമോയെന്നും ഉറപ്പുപറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ
Published : October 11, 2026 at 11:10 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും കാലവർഷത്തിലെ മഴക്കുറവും തെലങ്കാനയിലെ കാർഷിക മേഖലയെ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കർഷകർ, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നിവരെയാണ് ഈ പ്രതിന്ധി നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ മൺസൂൺ സീസണിൽ കൃഷിയിറക്കിയ വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കുമോയെന്നും വിളവെടുപ്പുവരെ അവ നിലനിൽക്കുമോയെന്നും ഉറപ്പുപറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ.
മഴ കുറഞ്ഞ ജില്ലകളിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കർഷകർ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. കാർഷിക ജോലികൾ കുറഞ്ഞതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും ചുരുങ്ങുകയാണ്. ഇതോടെ ഉപജീവനത്തിനായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ചാ സാഹചര്യം തെലങ്കാന സർക്കാർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ദുരന്തനിവാരണം, കൃഷി, റവന്യൂ, പഞ്ചായത്തിരാജ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരൾച്ചാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വയലുകളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി സ്ഥിതിഗതികൾ ഇടയ്ക്കിടെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
സാധാരണയേക്കാൾ മഴ കുറഞ്ഞു
തെലങ്കാനയുടെ കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷമാണ് പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാർഷിക ശരാശരി മഴ 923.8 മില്ലിമീറ്ററാണ്. ഇതിൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മൺസൂൺ കാലയളവിൽ 740.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് സാധാരണയായി ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചത് 615.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്. ഇതോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഗണ്യമായ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 17 ജില്ലകളിൽ മഴക്കുറവുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വരൾച്ചാസാഹചര്യം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്കിടയിലെ ഇടവേളകൾ നീണ്ടതും കൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. അതേസമയം 16 ജില്ലകളിൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള മഴ ലഭിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജില്ലകൾക്കും പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ മഴവിതരണത്തിലെ വ്യത്യാസം കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ജൂണിൽ തന്നെ കൃഷിയിറക്കൽ വേഗത്തിലാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ ബോർവെല്ലുകളെയും കിണറുകളെയും ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിക്കാണ് പല കർഷകരും മുൻഗണന നൽകിയത്. ജൂലൈയിലും മഴ കാര്യമായി ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ കൃഷിയിറക്കാൻ കർഷകർ മടിച്ചു. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചതോടെ കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി ഭാഗികമായി വർധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ തെലങ്കാനയിലെ ചില ജില്ലകളിൽ ലഭിച്ച മഴയാണ് കൃഷിക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമായത്.
നെൽകൃഷിയിൽ 13.11 ലക്ഷം ഏക്കറിൻ്റെ ഇടിവ്
മഴക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച വിളകളിലൊന്നാണ് നെല്ല്. 2026-27 മൺസൂൺ സീസണിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നെൽകൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി 56.79 ലക്ഷം ഏക്കറാണ്. സാധാരണയായി ഈ കാലയളവിൽ 65.95 ലക്ഷം ഏക്കറിലാണ് നെൽകൃഷി നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ കൃഷിവിസ്ത്യതിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നെൽകൃഷിയുടെ വിസ്തൃതിയിൽ തുടർച്ചയായ വർധനയുണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം. 2023-24ൽ 65.95 ലക്ഷം ഏക്കറിലും 2024-25ൽ 66.78 ലക്ഷം ഏക്കറിലും നെൽകൃഷി നടന്നു. 2025-26ൽ ഇത് 69.90 ലക്ഷം ഏക്കറായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ മൺസൂൺ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നെൽകൃഷി 13.11 ലക്ഷം ഏക്കർ കുറഞ്ഞു. മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവും ജലസേചനത്തിനുള്ള അനിശ്ചിതത്വവുമാണ് ഈ ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.
ജലലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകർ മറ്റു വിളകളിലേക്കും തിരിയുന്നുണ്ട്. ബദൽവിളകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രചാരണവും ഇതിന് സഹായകമായി. പരുത്തിക്കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി 47.41 ലക്ഷം ഏക്കറിൽനിന്ന് 48.33 ലക്ഷം ഏക്കറായി ഉയർന്നു. ചോളം കൃഷിയിൽ 13.4 ശതമാനവും പയർവർഗ കൃഷിയിൽ 159.8 ശതമാനവും സോയാബീൻ കൃഷിയിൽ 2.8 ശതമാനവും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഈ മാറ്റം മാത്രം കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകില്ല. കൃഷിയിറക്കിയ വിളകൾക്ക് തുടർന്നും വെള്ളം ലഭിക്കുകയും ഉൽപ്പാദനം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. വിളകൾ നിലനിൽക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വിത്ത്, വളം, തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പോലും കർഷകർക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും.
ജലസംഭരണികൾ വറ്റുന്നു
മൺസൂൺ കൃഷിയിലെ പ്രതിസന്ധിക്കൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന യാസംഗി സീസണിനെക്കുറിച്ചും കർഷകർക്കിടയിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതും ചെറുകുളങ്ങൾ വറ്റിത്തുടങ്ങിയതും സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ലഭ്യമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത കൃഷിക്കാലത്ത് ജലസേചനത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.
ജൂറാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ജലസംഭരണികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് യാസംഗി സീസണിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷി നടത്തുന്നത്. 2023-24ൽ 52.16 ലക്ഷം ഏക്കറിലായിരുന്ന യാസംഗി കൃഷിവിസ്തൃതി 2024-25ൽ 60.26 ലക്ഷം ഏക്കറായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 59.90 ലക്ഷം ഏക്കറായി നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു. ഇത്തവണ മൺസൂൺ കാലത്ത് തന്നെ ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ യാസംഗി കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതിയും ഉൽപ്പാദനവും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നത് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
ബോർവെല്ലുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ നിലവിലെ വിളകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഭൂഗർഭജലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യാസംഗി കൃഷി കുറയുകയാണെങ്കിൽ കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ മാത്രമല്ല, കാർഷിക തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങളെയും ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും അത് ബാധിക്കും.
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