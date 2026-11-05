എല്നിനോ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നു, രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളില് മുപ്പത് ശതമാനവും വരണ്ട് കിടക്കുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയെ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള എല്നിനോ പ്രഹരം; വെള്ളമില്ലാത്തതിനാല് മുംബൈയില് പത്ത് ശതമാനം ജലവിതരണം കുറച്ചു. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനത്തില് വന് കുറവ്
Published : November 5, 2026 at 4:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എല്നിനോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കനത്ത പ്രഹരം ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇടവപ്പാതി ഗണ്യമായി കുറച്ചു. തുടര്ന്ന് ഖാരിഫ് വിളകളായ നെല്ല്, പരിപ്പിനങ്ങളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പെപ്പുകളെയും ഇത് ഉണക്കി വരട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ പൈപ്പുകളില് വെള്ളം വരില്ല. കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ഈ ദിശയിലേക്കാണ് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്.
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യഥാര്ത്ഥത്തില് മഴക്കാല വരള്ച്ച ഇപ്പോള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊടുംജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുര്ബലമായ മഴ രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളെയും ജലസംഭരണികളെയും നേരിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ശേഷിയുടെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും ഇപ്പോള് ശൂന്യമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയെ ആണ് ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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കേരളത്തിലെയും കര്ണാടകയിലെയും അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലവിതാനം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തര്പ്രദേശിലെയും ബിഹാറിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഓരോ അണക്കെട്ടുകള് പൂര്ണമായും വറ്റി വരണ്ടു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളുടെയും ജലസംഭരണികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഈ റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ....
രാജ്യത്തുള്ള ആകെ അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണികളും
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് അണക്കെട്ടുകളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടേത്. സര്ക്കാര് രേഖകള് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല് അണക്കെട്ടുകളുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. 6628 അണക്കെട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത്. ഇതില് 6545 എണ്ണം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും 83 എണ്ണം നിര്മ്മാണഘട്ടത്തിലുമാണ്. ഇവയുടെയെല്ലാം കൂടി ആകെ സംഭരണ ശേഷി 33000 കോടി ക്യുബിക് മീറ്ററാണ്. ഇതില് 26ശതമാനം അണക്കെട്ടുകള് അതായത് 1681 എണ്ണത്തിന് അന്പത് വര്ഷത്തിന് മേല് പഴക്കമുണ്ട്. 291 അണക്കെട്ടുകള്ക്ക് നൂറ് വര്ഷത്തിലേറെയും. 42ശതമാനം അണക്കെട്ടുകള് മാത്രമാണ് 25നും അന്പതിനുമിടയില് പഴക്കമുള്ളവ.
രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളിലും ജലസംഭരണികളിലുമുള്ള വെള്ളം
രാജ്യത്ത് ആകെ 178 സുപ്രധാന ജലസംഭരണികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ രാജ്യത്ത് 292,118 ജലാശയങ്ങളുമുണ്ട്. കുളങ്ങളും ടാങ്കുകളും അടക്കമാണിത്. ഒക്ടോബര് 22ലെ കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 178 സുപ്രധാന ജലസംഭരണികളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 12322.8 കോടി ക്യുബിക് മീറ്ററാണ്. ഇവയുടെ സംഭരണ ശേഷിയുടെ 66.7 ശതമാനം മാത്രമാണിത്.
എല്നിനോ അപഹരിച്ചത് എത്ര വെള്ളം?
കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ 2026 ഏപ്രില് മുപ്പതിലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 7108.2 കോടി ക്യുബിക് മീറ്റര് വെള്ളം 166 ജലസംഭരണികളിലായുണ്ട്. ഇവയുടെ മൊത്തം ശേഷിയുടെ 38.72ശതമാനമാണിത്. മെയ് പതിനാലിന് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇത് 6323.2കോടി ക്യുബിക് മീറ്ററായി. അതായത് ആകെ ശേഷിയുടെ 34.45 ശതമാനം.
അതായത് കേവലം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് 8 ബില്യണ് ക്യുബിക് മീറ്റര് വെള്ളം വറ്റി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2626.7 കോടി ക്യുബിക് മീറ്റര് അതായത് 52.61ശതമാനം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാള് ഏറ്റവും കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വടക്കേന്ത്യയില് 33.28ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഹിമാചല്പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ ശേഷി കൊണ്ടാണ്.
പൂര്ണമായും വറ്റി വരണ്ട ജലസംഭരണികള്
കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ പ്രതിവാര ബുള്ളറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഏപ്രില് മുപ്പതിന് ബിഹാറിലെ ചന്ദന് അണക്കെട്ട് പൂര്ണമായും വറ്റി വരണ്ടു. മൂന്ന് ജലസംഭരണികളിലെ വെള്ളം പൂര്ണമായും വറ്റിയെന്നാണ് മെയ് പതിനാലിലെ റിപ്പോര്ട്ട്. ബിഹാറിലെ ചന്ദന് അണക്കെട്ട്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭിമ ഉജ്ജയ്നി, ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മൗദാഹ ജലസംഭരണി എന്നിവയാണ് പൂര്ണമായും വരണ്ടത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളിയാര് അണക്കെട്ടും ഏതാണ്ട് പൂര്ണമായും വരണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ്.
എന്നാല് ഇപ്പോള് ഇവയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ അറുപത് ശതമാനം ജലസംഭരണികളിലും അവയുടെ ശേഷിയുടെ പകുതിയില് താഴെ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. ഇത് വരള്ച്ചാ സമാന സാഹചര്യമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്ത് വാഡ, കര്ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇരുനൂറ് ജില്ലകളിലായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എല്നിനോയുടെ ഫലമായി രാജ്യത്തെ ജലസംഭരണികളിലും അണക്കെട്ടുകളിലും എത്തിച്ചേരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യ കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങാന് കാരണം. നഗരമേഖലകളില് ജലവിതരണത്തില് കുറവ് വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മുംബൈ, പോലുള്ള വന്കിട മെട്രോ നഗരങ്ങളില് പത്ത് ശതമാനം ജലവി്തരണം ഇതിനകം തന്നെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലവിതാനം താഴ്ന്നതോടെ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും കുഴല്ക്കിണറുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത് ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനത്തിലും കുറവുണ്ടാക്കി. ബെംഗളുരു, ചെന്നൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില് കടുത്ത ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാന് തുടങ്ങിയതോടെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങള് സ്വകാര്യ ജലടാങ്കറുകളെ ആശ്രയിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇത് വെള്ളത്തിന്റ വില വര്ദ്ധിക്കാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ 316 ജില്ലകളില് ജല പ്രതിസന്ധി
എല്നിനോ മൂലം രാജ്യത്തെ 806 ജില്ലകളില് 316 ജില്ലകളും കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നുവെന്നാണ് 2026 ഒക്ടോബറിലെ കാലാവസ്ഥ , സര്ക്കാര് വരള്ച്ചാ റിപ്പോര്ട്ടുകള് അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ ഫാക്ടലി റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നത്. ഇതില് 34 ജില്ലകള് കടുത്ത ജലക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്.
എല്നിനോയുടെ ഫലമായി ഈ ജില്ലകളില് മഴയില് ഇരുപത് മുതല് 58 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായി. ഈ ജില്ലകളിലെ ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനത്തിലും നിര്ണായകമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലകളിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ജലസേചനത്തിനും മതിയായ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല. നഗരങ്ങളില് ഭാഗികമായി വെള്ളം വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
തെലങ്കാനയിലെ ജലസംഭരണികളില് 2620000 ലക്ഷം ഘനയടി വെള്ളം കുറവ്
എല്നിനോ മൂലം തെലങ്കാനയിലെ ജലസംഭരണികളുടെ സാഹചര്യം അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. സാധാരണ ഈ സമയത്ത് 4620000 ലക്ഷം ഘനയടി വെള്ളം ഇവയിലുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്നാല് കേവലം 200ഘനയടി വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കൃഷ്ണ തടത്തില് 78.5 ടിഎംസി വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. ആകെ ശേഷിയാകട്ടെ 270 ടിഎംസിയും. ഗോദാവരി തടത്തില് 145.7ടിഎംസി ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാല് കേവലം 96 ടിഎംസി വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സിംഗൂര് ജലസംഭരണിയില് 3.2 ടിഎംസി വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. മുപ്പത് ടിഎംസിയാണ് ഇതിന്റെ ശേഷി.
നാഗാര്ജുന സാഗര് അണക്കെട്ടില് 188 ടിഎംസി വെള്ളമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ശേഷി 312 ടിഎംസിയാണ്. നാല്പ്പത്ശതമാനം ജലദൗര്ലഭ്യമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജലസംഭരണികളിലുള്ളത് ഹൈദരാബാദില് ദിനംപ്രതി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടര് ടാങ്കുകളുടെ എണ്ണം 3500ല് നിന്ന് 7000 ആയി. ഹൈദരാബാദ് മെട്രോപൊളിറ്റന് മേഖലയില് ദിവസവും 5830ലക്ഷം ഗാലണ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. എന്നാല് എല്നിനോയുടെ ഫലമായി ഇത് 7200 ലക്ഷം ഗ്യാലന് ആയി ഉയര്ന്നു.
ഗുജറാത്തിലെ അണക്കെട്ടുകളില് 78.86ശതമാനം വെള്ളം
എന്ഡബ്ല്യുആര്ഡബ്ല്യുഎസിന്റെയും കല്പസര് വകുപ്പിന്റെയും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം 2026 ഒക്ടോബര് 23ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളിലും കൂടി 19,9177.8 ലക്ഷം ഘനമീറ്റര് വെള്ളമുണ്ട്. ഇത് ആകെ ശേഷിയുടെ 78.86ശതമാനമാണ്. വെള്ളത്തിന്രെ അളവില് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാള് 19.15 ശതമാനം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈശരാശരി കണക്കുകളില് നിന്ന് ജലക്ഷാമത്തിന്രെ തോത് മനസിലാക്കാനാകും.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകള് ആശ്രയിക്കുന്നത് ടാങ്കറുകളിലെത്തിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം
മഹാരാഷ്ട്ര ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പ്രവാഹ് എഐ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 999 ടിഎംസി വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ജലശേഷി 1457 ടിഎംസിയാണ്. ആകെ ശേഷിയുടെ 69 ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളൂ. ജലസംഭരണികള് 31ശതമാനവും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജലസംഭരണികളില് നിറച്ചും വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ജായക്വാഡി-ഉജനി അണക്കെട്ടുകളില് പൂര്ണമായും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു.
കൊയ്ന അണക്കെട്ടില് 98.5ശതമാനം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് 2026 ഒക്ടോബര് 22ലെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 11 ജില്ലകളില് 728 ഗ്രാമങ്ങളിലും 2694 കോളനികളിലും സര്ക്കാര് 886 ടാങ്കറുകളില് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നു. 205 ടാങ്കറുകള് ബീഡിലേക്ക് മാത്രമായി സേവനം നടത്തുന്നു. 196 എണ്ണം അഹല്യാനഗറിലും 179 ടാങ്കറുകള് ഛത്രപതി സംഭാജി നഗറിലും 140 എണ്ണം സോളാപ്പൂരിലുമാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്.
രാജസ്ഥാനിലെ അണക്കെട്ടുകളിലും ജലസംഭരണികളിലും 21 ശതമാനം വെള്ളം കുറവ്
സര്ക്കാര് രേഖകളനുസരിച്ച് റാണാ പ്രതാപ് സാഗര് അണക്കെട്ടിന്റെ ആകെ ശേഷി 352.81 അടിയാണ്. എന്നാല് നിലവില് ഇതില് 348.45 അടി വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. അണക്കെട്ടില് 80.40ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട്. കോട്ട ബാരേജിന്റെ ആകെ ശേഷി 260.30 അടിയാണ്. നിലവില് 259.90 അടി വെള്ളമുണ്ട്. അതായത് 99.56ശതമാനവും നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്.
ജവഹര് സാഗര് അണക്കെട്ടിന്റെ ആകെ ശേഷി 298.70 അടിയാണ്. ഇതിലിപ്പോള് 296.54 അടി വെള്ളമുണ്ട്. അതായത് അണക്കെട്ടിന്റെ 71.98 ശതമാനവും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹി ബജാജ് സാഗറിന്റെ ആകെ ശേഷി 281.50 അടിയാണ്. ഇതില് നിലവില് 275.45 അടി വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 96.49ശതമാനം. ബിസാല്പൂര് അണക്കെട്ടിന്റെ ആകെ സംഭരണശേഷി 315.50 അടിയാണ്. നിലവില് ഇതില് 314 അടി വെള്ളമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ അണക്കെട്ടുഖളില് 21ശതമാനം വെള്ളം കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഗംഭീര് അണക്കെട്ടിന്റെ സ്ഥിതി ഗുരുതം
കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ 2026 ഒക്ടോബറിലെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ മിക്ക അണക്കെട്ടുകളിലെയും ജലസംഭരണികളിലെയും ജലനിരപ്പ് സാധാരണയെക്കാള് താഴെയാണ്. എങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്ത്വാഡയിലെയോ പോലെ കടുത്തതല്ല. ഗ്രാമീണ മേഖലകളില് ജലലഭ്യതയില് വലിയ അന്തരമുണ്ട്.
മത്കല്, ഉജ്ജയിന് പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലെ ജലവിതരണത്തിന് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗംഭീര് അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളമാണ്. ഇതിലെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോള് കേവലം 27ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചിമ മധ്യപ്രദേശിലെ ഝാഹുവ ജില്ലയില് എല്നിനോ മൂലം മഴ ശരാശരിയിലും കുറവായിരുന്നു. ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം വന്തോതില് കുറഞ്ഞത് മൂലം സ്വകാര്യ കുഴല്ക്കിണറുകള്ക്കും ജലവിഭവങ്ങളുടെ വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനും ജില്ലയാകെ നിരോധനം കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.
സര്ക്കാര് രേഖകള് പ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടിലെ കല്ലനായ് ആണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ട്. ഇതിന് രണ്ടായിരം വര്ഷം പഴക്കമുണ്ട്. എന്ജിനീയറിങ് വിസ്മയമായി ഇത് നില കൊള്ളുന്നു.
രാജ്യത്തെ ആകെ അണക്കെട്ടുകളില് 98.5ശതമാനവും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയില് 49 അണക്കെട്ടുകളുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയില് 36 അണക്കെട്ടുകളും. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില് രാജ്യത്ത് പന്ത്രണ്ട് അണക്കെട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് അണക്കെട്ടുകളുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാന്, കര്ണാടക. ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്.
ഒക്ടോബര് മാസം ഗോതമ്പ്, കടുക്, പയര് തുടങ്ങിയ റാബി വിളകളുടെ കൃഷിയിറക്കല് കാലമാണ്. എന്നാല് ജലസംഭരണികളിലെ വെള്ളക്കുറവ് മൂലം കര്ഷകര്ക്ക് ജലസേചനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല. തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വിളകള് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാത്തത് മൂലം ഉണങ്ങുകയാണ്. ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം കുറഞ്ഞതോടെ തെലങ്കാനയില് മാത്രം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പമ്പുകളും കിണറുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായി. ഇതോടെ ജലസേചനം പൂര്ണമായും നിലച്ച മട്ടാണ്.
വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില് 20-30ശതമാനം വരെ കുറവ്
രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതിയിലേറെയും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളില് നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ പശ്ചിമേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ അണക്കെട്ടുകളായ ശ്രീശൈലം, തുംഗഭദ്ര പോലുള്ളയില് നിന്നുള്ള വൈദ്യുതോത്പാദനം വെള്ളമില്ലാത്തത് മൂലം ഇരുപത് മുതല് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞു. ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളില് നിന്നുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കല്ക്കരി വൈദ്യുതി പദ്ധതികള്ക്ക് സമ്മര്ദ്ദമേറി.വരും മാസങ്ങളില് വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കല് അടക്കമുള്ളവ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്നു.