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എല്‍നിനോ സൂപ്പറായി...15800 മരണം, നെല്ലിന് പുറമെ ഗോതമ്പ്, കടുക് വിളകളും പ്രതിസന്ധിയില്‍

ചൂടില്‍ 44 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായതായി ചിക്കാഗോ സര്‍വകലാശാലയിലെ കാലാവസ്ഥ ആഘാത ലാബിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഇതോടെ നവംബര്‍ -ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ ശൈത്യകാലം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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El Nino becomes Super El Nio 15,800 feared deaths Wheat and mustard crops in crisis after paddy (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 7:14 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: എല്‍നിനോ സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനിടെ ചിക്കാഗോ സര്‍വകലാശാലയിലെ കാലാവസ്ഥ ആഘാത ലാബ് പുറത്ത് വിട്ട മറ്റൊരു റിപ്പോര്‍ട്ടും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് എല്‍നിനോ രാജ്യത്ത് 15800 ജീവനുകളെടുക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 2026 സെപ്റ്റംബറിനും 2027 ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയിലാകും ഈ മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുക എന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. കൊടുംചൂട് മൂലമാകും ഈ മരണങ്ങളെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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അതേസമയം ലോകമെമ്പാടുമായി 4.51 ലക്ഷം പേര്‍ മരിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചൂട് 44ശതമാനത്തിലേറെയായി ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രവചനം. ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം റാബി വിലകളിലും ആഘാതം സൃഷ്‌ടിക്കും. നെല്ലിന് പുറമെ ഗോതമ്പ്, കടുക്, പയര്‍, പരിപ്പ് എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തെയും കാലാവസ്ഥത്തെ ബാധിക്കും. അടുത്ത ആറ് മാസം രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വരുത്തിയേക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇടിവി ഭാരത്.

എല്‍നിനോ എങ്ങനെ സൂപ്പറായി?

2026 ജൂണ്‍ മുതല്‍ തന്നെ രാജ്യത്ത്-ലോകമെമ്പാടും തന്നെ എല്‍നിനോ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിത് സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോയായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം മുതലാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധരും ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും ശക്തമാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

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ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ഊഷ്‌മാവ് സാധാരണയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് മുതല്‍ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രോപരിതലം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലേറെ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ പ്രതിഭാസമായി വിലയിരുത്തും. 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ സജീവമായി തുടരും. 2026 നവംബറിനും 2027 ജനുവരിക്കുമിടയിലാകും ഇതിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തീവ്രതയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോയുടെ തീവ്രത സംബന്ധിച്ച് ചിക്കാഗോ സര്‍വകലാശാലയിലെ കാലാവസ്ഥ ആഘാത ലാബ് പുറത്ത് വിട്ട മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതില്‍ ഏറ്റവും പുതിയത്. ഇതില്‍ കൊടും ചൂട് മൂലും വന്‍തോതില്‍ ജീവനുകള്‍ നഷ്‌ടമാകാനും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിക്കുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബറിനും 2027 ഫെബ്രുവരിക്കുമിടെ 15800ല്‍ അധികം മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ലോകമെമ്പാടുമായി 4.51 ലക്ഷം മരണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

ദക്ഷിണ മേഖലയിലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാകും കൊടുംചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുഭവപ്പെടുക എന്നും ക്ലൈമറ്റ് ഇംപാക്‌ട് ലാബിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ കൊടുംചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കും. സെനഗല്‍, മൗറിഷ്യസ്, മാലി, ബുര്‍ക്കിനോ ഫാസോ, നൈജീരിയ, നൈദര്‍, സുഡാന്‍, എറിത്രിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സാഹേല്‍ മേഖലയില്‍ 66,800അധിക മരണങ്ങള്‍ ചൂട് മൂലം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇതില്‍ പകുതി മരണങ്ങളും(31400) നൈജീരിയിലാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. സുഡാനില്‍ 17500 അധിക മരണങ്ങളും കണക്കാക്കുന്നു. നൈജറില്‍ പതിനായിരം, ഛാഡില്‍ എണ്ണായിരം എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍സില്‍ 19400 അധിക മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിയറ്റ്‌നാം, തായ്‌ലന്‍ഡ്, കമ്പോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലായി 19300 മരണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ 15800 മരണങ്ങളാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ബ്രസീലില്‍ 13,300ഉം.

മരണങ്ങള്‍ തടയാന്‍ എന്ത് ചെയ്യാനാകും?

ഈ മരണങ്ങള്‍ എങ്ങനെ തടയാനാകുമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചൂട് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുക,ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ട ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ കാലേകൂട്ടി ഉറപ്പാക്കുക, തണുപ്പിടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുക, തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക, ഒപ്പം ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായകമാകും.ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കും കൊടുംചൂടിനെ നേരിടാനാകും.

സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ

മഴക്കാലം തകിടം മറിച്ച ഈ സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ ഇക്കുറി ശൈത്യകാലത്തെയും നേരത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കും. ഇത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെയും വിലക്കയറ്റത്തെയും ബാധിക്കും.

2026 നവംബറിനും 2027 ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയിലാകും സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കുന്നത്. ഇത് ഗോതമ്പ്, കടുക്,പയറുകള്‍, പരിപ്പുകള്‍ എന്നിവയുടെ വിളവിനെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉയര്‍ന്ന താപനില ഗോതമ്പ് ചെടികളെ കരിച്ചു കളയും

റാബി സീസണിലെ പ്രധാന വിളയാണ് ഗോതമ്പ്. നവംബര്‍ മധ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്‍റെ വിതക്കല്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഒരു മാസം ഇതിന് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് വേണ്ടത്. ഡിസംബര്‍ ജനുവരി മാസങ്ങളിലെ രാത്രി താപനില രണ്ട് മുതല്‍ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഗോതമ്പ് ചെടികള്‍ മുളയ്ക്കില്ല.

ഇക്കുറി ശൈത്യകാലം ദുര്‍ബലമാകുമെന്നാണ് എല്ലാ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പറയുന്നത്. താപനില ഉയരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ കാലമെത്താതെ ഗോതമ്പ് വിളയുമെന്നും പറയുന്നു. ഇത് പക്ഷേ ഗോതമ്പിന്‍റെ വലുപ്പത്തെ ബാധിക്കാം. ഗോതമ്പ് മണികള്‍ ചെറുതും ചുരുങ്ങിയതുമാകും. ഇതിന് പുറമെ വിളവിലും കുറവുണ്ടാകും. ഹെക്‌ടറിനന് പത്ത് മുതല്‍ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായേക്കാം.

കടുകും എണ്ണക്കുരുക്കളുമാണ് റാബി സീസണിലെ മറ്റ് പ്രധാന വിളകള്‍. ഒക്‌ടോബര്‍ അവസാനം മുതല്‍ നവംബര്‍ ആദ്യം വരെയാണ് ഇത് വിതയ്ക്കുന്നത്. വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്തെ നേരിയ തണുപ്പും പിന്നീടുള്ള വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഇവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. എന്നാല്‍ സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോയുടെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്‍പ്പത്തിന്‍റെ അസന്തുലിതത്വം മൂലം താപനില സാധാരണയിലും ഉയര്‍ന്നിരിക്കും. നിരവധി ഫംഗസ് രോഗങ്ങള്‍ കടുക് വിളയെ തേടിയെത്തിയേക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. വിളയുന്ന കാലത്ത് വലിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍ കടുകിലെ എണ്ണയില്‍ കുറവുണ്ടാകും. കടുകിന്‍റെ ഉത്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.

എല്‍ നിനോ നെല്ലുത്പാദനത്തില്‍ ഒരു കോടി ടണ്ണിന്‍റെ കുറവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. എല്‍നിനോ മൂലം മഴയില്‍ കുറവുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. വിവിധ മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ നെല്ലുത്പാദനം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ 1540 ലക്ഷം ടണില്‍ നിന്ന് ഇക്കുറി 1440ലക്ഷം ടണ്‍ ആയി കുറയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. 2009-10ലെ കൊടും വരള്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നെല്ലുത്പാദനത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണിത്.

ഗോതമ്പ് ഉത്പാദനത്തില്‍ എട്ട് ശതമാനം ഇടിവ്

സൂപ്പര്‍ എല്‍നിനോ ഗോതമ്പ് വിളവിലും ഗണ്യമായ ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. രാജ്യവ്യാപകമായി അഞ്ച് മുതല്‍ എട്ട് ശതമാനം വരെ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര കാര്‍ഷിക മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ചില പശ്ചിമ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പതിനഞ്ച് മുതല്‍ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഇടിവുണ്ടാകും. യഥാര്‍ത്ഥത്ഥില്‍ ഇക്കൊല്ലം മഴയില്‍ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറവുണ്ടായത് മൂലവും കൊടും ചൂടും കാരണം മണ്ണിന്‍റെ ഈര്‍പ്പം വന്‍തോതില്‍ നഷ്‌ടമായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോതമ്പിന്‍റെ വിതയ്ക്കലിനെയും ഒക്‌ടോബര്‍-നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലെ ഇതിന്‍റെ മുളയ്ക്കലിനെയും മാറിയ കാലാവസ്ഥ ബാധിക്കും.

TAGGED:

EL NINO
EXTREMELY HOT DAYS INDIA
EL NINO WHEAT MUSTARD CROP CRISIS
EB PREMIUM
EL NINO BECOMES SUPER EL NIO

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