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ബിജെപിയിലേക്ക് തിരികെയില്ലെന്ന് ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ; ശരദ് പവാറിനൊപ്പമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

മുൻ ബിജെപി നേതാവായ ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ നിലവിൽ ശരദ് പവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എസ്‌പി) യുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ (എംഎൽസി) അംഗമാണ്.

EKNATH KHADSE SHARAD PAWAR NCP EKNATH KHADSE BJP
ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ - File (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 11:58 AM IST

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മുംബൈ: ബി ജെ പിയിലേക്ക് തിരികെയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എൻ സി പി (എസ്‌പി) നേതാവ് ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ. ഡൽഹി യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കും ചർച്ചകള്‍ക്കുമാണ് ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയിൽ വീണ്ടും ചേരാൻ തനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും അവസാനം വരെ ശരദ് പവാറിനൊപ്പം തുടരുമെന്നുമാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മുൻ ബിജെപി നേതാവായ ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ നിലവിൽ ശരദ് പവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എസ്‌പി) യുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ (എംഎൽസി) അംഗമാണ്. ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് തവ്ഡെ മുൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രി ഖഡ്സെയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ സന്ദർശിച്ചതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു.

ഇത് വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ ചർച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരിന്നു. 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ, ന്യൂഡൽഹിയിൽ മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുമായുള്ള ഖഡ്സെയുടെ കൂടിക്കാഴ്‌ചകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് രാഷ്‌ട്രീയ ചർച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയെന്നും ബിജെപിയിലേക്ക് ഇനി തിരികെ പോകില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

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"അതെ, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നു. അമിത് ഷാ എന്നെ വിളിച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നെ തിരിച്ചെടുത്താൽ പാർട്ടിക്ക് ലോക്‌സഭാ സീറ്റ് നഷ്‌ടമാകുമെന്ന് അവർ പോലും പറഞ്ഞു. അമിത് ഷാ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എൻ്റെ ജന്മദിന ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. ഞാൻ നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയെയും ക്ഷണിച്ചു, അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു," എന്ന് ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്സെ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്‌സെയുടെ ബിജെപിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് താൻ തടഞ്ഞുവെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജൻ. "ഖഡ്‌സെയുടെ പ്രവേശനം എനിക്ക് എങ്ങനെ തടയാനാകും? അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഹോട്ട്‌ലൈൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനാണ്, മുംബൈയിലേക്ക് ഹോട്ട്‌ലൈൻ പോലും ഇല്ല. ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഒരു ജ്യോതിഷിയല്ല, ഞാൻ സഞ്ജയ് റാവുത്തുമല്ല," എന്നാണ് ഗിരീഷ് മഹാജൻ്റെ മറുപടി.

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