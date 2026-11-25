26/11; കസബിനെ തൂക്കിലേറ്റി 13 വർഷം, പ്രതിഫലത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിന്ന് അഭിഭാഷകര്
അമിൻ സോൽക്കറും ഫർഹാന ഷായുമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകർ
By PTI
Published : November 25, 2026 at 4:41 PM IST
മുംബൈ: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ 26/11 ഭീകരാക്രമണത്തിന് 18 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും, പിടിയിലായ ഏക പാക് ഭീകരൻ അജ്മൽ കസബിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ രണ്ട് അഭിഭാഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് കേസുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഒൻപത് മാസത്തോളം കസബിന് വേണ്ടി നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയ അഭിഭാഷകരാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അമിൻ സോൽക്കറും ഫർഹാന ഷായുമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകർ.
2010-ൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഇവരെ കസബിന്റെ അഭിഭാഷകരായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. വിചാരണക്കോടതി കസബിന് വിധിച്ച വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരായ അപ്പീലിലും ശിക്ഷ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നടപടികളിലുമാണ് ഇരുവരും പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായത്. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയായി 15 വർഷത്തിലേറെ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അഭിഭാഷകർ പറയുന്നത്.
2010 ജൂൺ എട്ടിനാണ് അമിൻ സോൽക്കറെയും ഫർഹാന ഷായെയും കസബിന്റെ അഭിഭാഷകരായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയത്. അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി എ.കെ. സോനവാനെ ഒപ്പിട്ട വിജ്ഞാപനത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
പ്രത്യേക പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് തുല്യമായ തുക അമിൻ സോൽക്കറിന് നൽകണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. വധശിക്ഷ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ പ്രതിഫലത്തിന് തുല്യമായ തുക ഫർഹാന ഷായ്ക്കും നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്.
ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് പ്രതിദിനം 1,500 മുതൽ 2,000 രൂപ വരെയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഫലം. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ നടപടികൾ അവസാനിച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇരുവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിഷയത്തിൽ പലതവണ മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇതുവരെ അനുകൂലമായ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അമിൻ സോൽക്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിയമന ഉത്തരവിൽ തന്നെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് നൽകുന്ന അതേ പ്രതിഫലനിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി തങ്ങളുടെ കുടിശിക തീർക്കാൻ സർക്കാരിന് എന്താണ് തടസമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമീപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വിശദമായ ബില്ലുകളും മെമ്മോകളും സമർപ്പിക്കാനാണ് അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ പരാതി. കസബിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ ഓരോ ദിവസത്തെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ചെലവഴിച്ച മണിക്കൂറുകളും രേഖപ്പെടുത്തി നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കോടതിയിൽ ചെലവഴിച്ച മണിക്കൂറുകളുടെ വിശദമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും നിലപാട്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യായമല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു.
ഫർഹാന ഷായും അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. നിയമന വിജ്ഞാപനത്തിലും അന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലും പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഘടന വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഒൻപത് മാസത്തോളം ഈ കേസിനായി തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമയവും മാറ്റിവെച്ചുവെന്ന് ഫർഹാന പറഞ്ഞു. നടപടികൾക്ക് തടസമുണ്ടാകാതിരിക്കാനായി മറ്റ് കേസുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാണ് കസബിന്റെ വാദത്തിനായി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉടൻ പ്രതിഫലം നൽകണമെന്നായിരുന്നു വിജ്ഞാപനത്തിലെ വ്യവസ്ഥയെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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അതേസമയം, അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഫലം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സാധാരണ നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗിക ബില്ലുകളും മെമ്മോകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. കസബിന്റെ വിചാരണക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന അബ്ബാസ് കാസ്മിയുടെ അനുഭവം ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രത്യേക ജഡ്ജി എം.എൽ. തഹിലിയാനിയുടെ കോടതിയിൽ കസബിന് വേണ്ടി ഹാജരായിരുന്ന കാസ്മിക്ക് വിചാരണ പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നു.
ഒരു പ്രതിക്ക് സ്വന്തം അഭിഭാഷകനെ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നീതിപൂർവമായ വിചാരണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കോടതി ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷകനെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നതാണ് നിയമപരമായ നടപടി. 2010 ജൂണിലാണ് കസബിന്റെ വധശിക്ഷ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നടപടികളും അപ്പീലും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 2011 ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടതി വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു. പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയും ഈ വിധി ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു.
മുംബൈ ആക്രമണത്തിനിടെ ജീവനോടെ പിടിയിലായ ഏക പാക് ഭീകരനായ അജ്മൽ കസബിനെ 2012 നവംബർ 21-നാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത്. പൂനെയിലെ യെർവാഡ സെൻട്രൽ ജയിലിലായിരുന്നു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. പിടിയിലായതിന് ശേഷം കസബിനെ മുംബൈയിലെ ആർതർ റോഡ് ജയിലിലായിരുന്നു പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. 2008 നവംബർ 26-നായിരുന്നു മുംബൈയെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണം. ആയുധധാരികളായ പത്ത് പാക് ഭീകരർ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 60 മണിക്കൂറിലേറെ ഉപരോധം സൃഷ്ടിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആറ് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 166 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
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