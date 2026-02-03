നരവനയുടെ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളും അമേരിക്കന് വാണിജ്യ കരാറും ലോക്സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി; പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ഹൈബി ഈഡനും ഡീന് കുര്യാക്കോസും അടക്കമുള്ളവരെ ലോക്സഭയില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു.
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭയിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പി മാരായ ഹൈബി ഈഡനും ഡീൻ കുര്യാക്കോസുമടക്കം എട്ട് എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഹൈബി ഈഡനും ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനും പുറമേ കോൺഗ്രസ് എം പിമാരായ മണിക്കം ടാഗോർ, അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാറിംഗ്, ഗുർജത് ഔജ്ല, പ്രശാന്ത് പടോളെ, കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവർക്കും സി പി എം അംഗം സു വെങ്കിടേശനുമെതിരെയാണ് സ്പീക്കറുടെ നടപടി.
സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഈ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം പിമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രതിഷേധിച്ചതിന് തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയെന്ന് മാണിക്കം ടാഗോര്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംസാരിക്കാന് അനുവദിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് തങ്ങളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് എംപി മാണിക്കം ടാഗോര് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം അടിക്കടി തടസപ്പെടുത്തി. സംസാരിക്കാന് അനുവദിച്ചേയില്ല. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുല് ഗാന്ധി സഭയെ അവഹേളിച്ചെന്ന് അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്
2014 മുതല് 2026വരെ സര്ക്കാര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന മനസോടെയാണ് ചര്ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ബിജെപി അംഗം അനുരാഗ് ഠാക്കൂര് പറഞ്ഞു. പാര്ലമെന്റിന് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇക്കുറിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തില് മികച്ച രീതിയില് ചര്ച്ച നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജനാധിപത്യത്തെയും സഭയെയും അവഹേളിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള റൂളിങിന് പുല്ലുവില പോലും കല്പ്പിച്ചില്ല. ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അനുരാഗ് പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആശങ്കകള് ഭരണപക്ഷം ശ്രദ്ധിക്കണമന്ന് ആര്ജെഡി എംപി മനോജ് ഝാ
പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ ആശങ്കകള് ശ്രദ്ധിക്കാന് ഭരണകക്ഷി മനസ് കാട്ടണമെന്ന് ആര്ജെഡി എംപി മനോജ് ഝാ ആശ്യപ്പെട്ടു. സസ്പെന്ഷന് നടപടി ഇത്തരത്തില് എടുത്തിരുന്നെങ്കില് 2012-13ല് ബിജെപിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നും ഝാ
അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായകമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഇരുട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എംപി രാജ്യസഭയില് നേരത്തെ പറഞ്ഞു.
"രാജ്യത്തിനാകെ ബാധകമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വിദേശ രാജ്യത്തിരുന്ന് വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉതകുന്ന സമയത്ത് നടത്തി എന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ എലോണ് മസ്കിന്റെ എക്സിലാണ് നാമമാത്ര വിവരങ്ങൾ മന്ത്രിമാർ നൽകിയത്. നയപരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ നടത്തണമെന്ന ആരോഗ്യകരമായ കീഴ് വഴക്കം പോലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് 50 ശതമാനത്തിലേറെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.
ഇന്ത്യക്കാരെ ഇരുട്ടിൽനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഇരുട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് പാർലമെൻ്റിൽ തന്നെ പറയണം. ഇതുവരെ നടന്നത് ദൌർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്, ഡൊണൾഡ് ട്രംപ് അല്ല എന്നെങ്കിലും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം"- ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് വിമർശിച്ചു.
കരാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായകമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
അതേസമയം ഇന്ത്യ - അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള ധാരണയിൽ എത്തിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ എൻഡിഎ പാർലമെൻററി പാർട്ടി യോഗം അഭിനന്ദിച്ചു. മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെ എൻഡിഎ അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേറ്റു. നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി ആദ്യം വിവരം നല്കിയത് യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആയിരുന്നു. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അധിക തീരുവ ഉൾപ്പടെ യുഎസ് ചുമത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവയാണ് ട്രംപ് 18 ആയി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തിയെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു. 45 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുമെന്നും തീരുവ ഇന്ത്യ പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
കരാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായകമെന്നും വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി എൻഡിഎ പാർലമെൻറിറി പാർട്ടി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. ലോകക്രമം മാറുന്നു എന്നും ഉത്പാദന രംഗത്ത് ഇത് വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മോദി അമേരിക്കയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി എന്ന വാദം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കുകയാണ്. 'സറണ്ടർ മോദി' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം രണ്ടു സഭകളിലും നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി. ഇന്ത്യയുടെ നയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആരാണ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിന് പുറം കരാർ നല്കിയതെന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ചതോടെ ലോ ലോക്സഭ നടപടികൾ ഉച്ചവരെ സ്തംഭിച്ചു. രണ്ട് തവണ ലോക്സഭ നിര്ത്തി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി.