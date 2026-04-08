അറിയാം കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകള്
കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാള് കൂടുതല് വിദ്യാസമ്പന്നര് ഇക്കുറി മത്സരരംഗത്തുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തില് കൂടുതല് വിദ്യാസമ്പന്നര് പാര്ലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു.
Published : April 8, 2026 at 4:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം പോളിങ് ബൂത്തില് എത്തുമ്പോള് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകള് പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറെ കൗതുകകരമായിരിക്കും. ആകെ 863 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് ജനവിധി തേടുന്നത്.
ഇതില് നിരക്ഷരനായ ഒരേ ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ നിരക്ഷരരായ നാല് പേര് ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. കേവലം എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏഴാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇത് പതിനഞ്ച് പേരായിരുന്നു. അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള 23 പേരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ചാംക്ലാസുകാരായ 28 പേര് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.
എട്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളത് 61 പേര്ക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേ യോഗ്യതയുള്ള 87 പേര് മത്സരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്താംതരം പാസായ 219പേരാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കണക്ക് 279 ആയിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള 111 പേരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് 120 ആയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 126 ബിരുദധാരികള് ജനവിധി തേടിയപ്പോള് ഇക്കുറി 143 ബിരുദധാരികളാണ് ഗോദയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രൊഫഷണല് ബിരുദമുള്ള 120പേരും കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു.കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവരുടെ എണ്ണം 132 ആയിരുന്നു. 97 ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികള് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോള് ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്ന 117പേര് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവരാണ്. 17പേര്ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റുമുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചവരില് 15 പേര്ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിപ്ലോമക്കാരായ 44 പേരും ജനവിധി തേടുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവരുടെ എണ്ണം 24 ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ഒരാള് വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇക്കുറി നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകള് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പയറ്റുന്നവര് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല ഈ പണിക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മുന് വര്ഷത്തേതില് നിന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നരായ കൂടുതല് പേര് ഇക്കുറി ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട് എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നത് കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. കേരളത്തിനൊപ്പം നാളെ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്ന അസം, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം നോക്കാം.
അസമിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ യോഗ്യതകള്
അസമില് കഴിഞ്ഞ തവണ നിരക്ഷരനായ ഒരാള് ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരരംഗത്ത്. ഇക്കുറി ആരും ഇല്ല. എഴുത്തും വായനയും മാത്രമുള്ളവര് കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ച് പേരായിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇത് മൂന്നായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാംക്ലാസ് പാസായ പന്ത്രണ്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇക്കുറി ഇത് പത്തായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എട്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള83പേര് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചു എന്നാല് ഇക്കുറിഇത് 45 ആയി ചുരുങ്ങി.
പത്താംക്ലാസ് പാസായ 157പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചപ്പോള് ഇക്കുറി ഇത് 110ആയി കുറഞ്ഞു. പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പാസായ 186 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇക്കുറി ഇത് 158 ആയി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ 271 ബിരുദധാരികള് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മാറ്റുരച്ചെങ്കില് ഇക്കുറി ഇത് 212 ആയി കുറഞ്ഞു. പ്രൊഫഷണല് ബിരുദമുള്ള 58 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനവിധിതേടിയിറങ്ങിയത്. എന്നാല് ഈ സംഖ്യയിലും ഇക്കുറി ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 49 പേരാണ് ഇക്കുറി സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടികയിലുള്ള പ്രൊഫഷണല് ബിരുദക്കാര്.
കഴിഞ്ഞ തവണ 145 ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരികള് ജനവിധി തേടിയിടത്ത് ഇക്കുറി ഇവരുടെ എണ്ണം 111 മാത്രമാണ്. ഡോക്ടറേറ്റുള്ള പതിമൂന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനവിധി തേടിയിറങ്ങിയപ്പോള് ഇക്കുറി ഈ വിഭാഗത്തില് നിന്ന് ഒരാള് കുറവാണ്. ഡിപ്ലോമയുള്ള പത്ത് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനവിധി തേടിയതെങ്കില് ഇക്കുറി ഇതില് രണ്ട് പേര് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 941 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനകീയാങ്കത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ഇക്കുറി കേവലം 722 പേര് മാത്രമേ നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിനുള്ളൂ എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തില് കൂടുതല് കൂടുതല് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര് മത്സരരംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വരുമ്പോള് അസമില് ഈ എണ്ണത്തില് കുറവ് വരുന്നതായാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇനി പുതുച്ചേരിയിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം
അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇവരുടെ എണ്ണം നാലായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേവലം എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന നാല് പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനവിധി തേടിയപ്പോള് ഇക്കുറി ഇവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി. അഞ്ചാംക്ലാസ് പാസായ പതിനേഴ് പേരാണ് മത്സരരംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില് ഇക്കുറി ഇത് ഏഴായി കുറഞ്ഞു. എട്ടാംക്ലാസ് പാസായ 39 പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചു. ഇക്കുറി ഇവരുടെ എണ്ണം 32 ആയി കുറഞ്ഞു. പത്താംക്ലാസ് പാസായ 68 പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇത് 56 ആയി കുറഞ്ഞു. പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പാസായ 38 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇക്കുറി ഇത് 30 ലേക്ക് കുറഞ്ഞു. ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ 47 ബിരുദധാരികള് മത്സരിച്ചിടത്ത് ഇക്കുറി ഇത് 49 ആയി ഉയര്ന്നു. പ്രൊഫഷണല് ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 39ല് നിന്ന് ഇക്കുറി41 ആയി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം 45ല് നിന്ന് 41 ആയി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇക്കുറി ഇത് മൂന്നായിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്ലോമ ഉള്ള പതിനെട്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനവിധി തേടിയിടത്ത് ഇക്കുറി ഇവരുടെ എണ്ണം 25 ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങള് നല്കാത്ത ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഇക്കുറി ഒരാള് ഇത് നല്കിയിട്ടില്ല. ആകെ 323 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇക്കുറി ഇത് 291 ആയി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഏതായാലും കൂടുതല് വിദ്യാസമ്പന്നര് പാര്ലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നു എന്നത് ശുഭ സൂചന തന്നെയാണ്. നമ്മെ നയിക്കുന്നവര്ക്ക് മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളുണ്ടെങ്കില് അത് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ഏറെ സഹായകമാകും.