ഇഡി അറസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്; റെയ്ഡുകള് കുത്തനെ കൂടി, കണ്ടുകെട്ടിയത് 81,000 കോടി രൂപ
സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് ഇഡി.
By PTI
Published : May 2, 2026 at 7:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇഡിയുടെ വാര്ഷിക അവലോകന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ ഇഡി നടത്തിയ അറസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്. ഏകദേശം 27 ശതമാനത്തോളം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഇതേ കാലയളവിൽ കണ്ടുകെട്ടിയത് 81,000 കോടിയിലധികം സ്വത്തുക്കൾ.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ഏജൻസി നടത്തിയ തെരച്ചലുകളുടെയും റെയ്ഡുകളുടെയും എണ്ണം 2,892 ആയി ഉയർന്നു. ആ സമയത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത 32,000 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി തിരിച്ചുനൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സമ്പാത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം നിശ്ചയിച്ചത് 20,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. 156 പേരെയാണ് ഈ വർഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
2024-25 കാലഘട്ടത്തിൽ അത് 214 ആയിരുന്നു. ഡിപാർട്ടമെൻ്റ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും കൃത്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതും തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അറസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നതെന്ന് ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഈ വർഷത്തിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന താത്ക്കാലിക സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടൽ നടത്തിയതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
81,422 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജപ്തി നടപടികളുടെ മൂല്യത്തിൽ 171 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കൾ കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക സമഗ്രത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഏജൻസി ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ഇഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏജൻസി 461 താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 30,036 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ മരവിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം ഈ അറ്റാച്ചുമെൻ്റുകൾ താത്ക്കാലികമാണെന്നും പിഎംഎൽഎയുടെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥീരികരിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭൗതിക അന്വേഷണങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ വിവിധ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് ഓരോ കേസും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ അനലിറ്റിക്സ് വഴി ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഒഴുക്ക് കണ്ടെത്തുകയും കോർപ്പറേറ്റ്, പ്രോപ്പർട്ടി രേഖകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സമഗ്രമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം കോടതികളിൽ സമർപ്പിച്ച 457 പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 812 കുറ്റപത്രങ്ങൾ വിജയകരമായി ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അത് കൊണ്ടാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നത്. നിക്ഷേപകർ, വീട് വാങ്ങുന്നവർ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവർക്ക്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) പിടിച്ചെടുത്ത ആസ്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളുടെ സഹായത്തിനായി ഇഡി രാജ്യങ്ങൾക്ക് അയച്ച ലെറ്റേഴ്സ് റൊട്ടേറ്ററി (എൽ.ആർ), മ്യൂച്വൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് ട്രീറ്റി (എംഎൽഎടി) പോലുള്ള നിയമപരമായ അഭ്യർത്ഥനകളുടെ കണക്കുകളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 353 MLAT/LR അഭ്യർത്ഥനകൾ തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ 246 അഭ്യർത്ഥനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുകെയിൽ നിന്നാണ് (32.9%). സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിൽ ഏജൻസിയുടെ സജീവമായ ഇടപെടലിനെ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
