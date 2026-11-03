അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ്; സി. വിജയഭാസ്കറിനെയും ഭാര്യയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന് വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ച് ഇഡി
സി. വിജയഭാസ്കറിനെയും ഭാര്യ രമ്യയെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ച് ഇഡി. 35.79 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.
Published : November 3, 2026 at 5:24 PM IST
ചെന്നൈ: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ, മുൻ മന്ത്രിയും നിലവിൽ ടിവികെ (TVK) പുതുക്കോട്ടൈ ജില്ലാ ഓർഗനൈസറുമായ സി. വിജയഭാസ്കറിനെയും ഭാര്യ രമ്യയെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ച് ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്). വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ വിജയഭാസ്കർ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. 35.79 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.
2016 മുതൽ 2021 വരെ എഐഎഡിഎംകെ (AIADMK) ഭരണകാലത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന സി. വിജയഭാസ്കർ, വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായി ആരോപണം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2021ൽ തമിഴ്നാട് അഴിമതി വിരുദ്ധ വിജിലൻസ് വിഭാഗം വിജയഭാസ്കറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം 2023ൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ അധികമായി 35.79 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് വിജയഭാസ്കർ സമ്പാദിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. അഴിമതി വിരുദ്ധ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 'പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട്' (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം) പ്രകാരം പ്രത്യേകം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, 2024ൽ പുതുക്കോട്ടൈ ജില്ലയിലുള്ള വിജയഭാസ്കറിൻ്റെ വീടുകളിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ വിജയഭാസ്കറിനും ഭാര്യ രമ്യയ്ക്കും നേരത്തെ സമൻസും അയച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഇരുവരും ഇഡി ഓഫീസിലെത്തി മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ അന്വേഷണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിജയഭാസ്കറിനെയും ഭാര്യ രമ്യയെയും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഈ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചത്. ഇതിനായി, സി. വിജയഭാസ്കറും ഭാര്യ രമ്യയും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും അടുത്ത ആഴ്ചയുമായി ചെന്നൈയിലുള്ള ഇഡി റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് സമൻസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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