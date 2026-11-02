വ്യാജ ആസ്തി പത്രം കാണിച്ച് വായ്പ തട്ടിപ്പ്; കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസില് കുടുങ്ങി എസല് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
59,000 കോടിയുടെ ആസ്ത വെറും 31 കോടിയായി ചുരുങ്ങി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
By PTI
Published : November 2, 2026 at 2:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സീ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും എസൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ (എല്ഐസിഎച്ച്എഫ്എല്) നിന്ന് 980 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന സിബിഐ എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി നടപടി. ഈ വായ്പ തട്ടിപ്പിലൂടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് 1,322 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
സ്വന്തം ആസ്തി വിവരങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ച് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയാണ് എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്കായി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വായ്പകൾ നേടിയത്. പണം പിന്നീട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. എസൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കമ്പനികൾക്കായി 2018-ൽ 980 കോടി രൂപയുടെ രണ്ട് വായ്പകളാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തിഗത ഗ്യാരൻ്റി നൽകിയിരുന്നു.
ഒന്നാമത്തെ വായ്പയായ 500 കോടി 'വസന്ത് സാഗർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനിക്കാണ് നൽകിയത്. 'പാൻ ഇന്ത്യ ഇൻഫ്രാപ്രൊജക്റ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു ഇതിലെ കോ-ബോറോവർ (സഹ-വായ്പക്കാരൻ). ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിനും മറ്റ് വായ്പകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ തുക കൈപ്പറ്റിയത്.
രണ്ടാമത്തെ വായ്പയായ 480 കോടി 'ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനിക്കാണ് അനുവദിച്ചത്. 'സ്പിരിറ്റ് ഇൻഫ്രാ പവർ ആൻഡ് മൾട്ടിവെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ആയിരുന്നു ഇതിലെ കോ-ബോറോവർ. ഭാവിയിലെ വാടക വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പയായിരുന്നു ഇത്.
വായ്പകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സമർപ്പിച്ച രണ്ട് ആസ്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ഈ കേസിലെ പ്രധാന തെളിവ്. 2018 മാർച്ച് 28 നല്കിയ ആദ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് 2017 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ ആകെ ആസ്തി 59,113.21 കോടി ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. 2018 ജൂലൈ 6 ല് സമര്പ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് തൻ്റെ ആസ്തി 40,562 കോടി ആണെന്ന് കാണിച്ച് മറ്റൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് സ്ഥാപനം വഴി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പത്രം സമർപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, 2026-ൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൽ നടന്ന വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത നടപടികൾക്കിടയിൽ തനിക്ക് 2024-ൽ 31.79 കോടിയുടെ ആസ്തി മാത്രമാണുള്ളതെന്നും 2017-18 കാലയളവിൽ പോലും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആസ്തി 40,000 കോടിയിൽ അധികമില്ലായിരുന്നുവെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്നെ മൊഴി നൽകി. വായ്പ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി ആസ്തി വിവരങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് സിബിഐ എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വ്യാജ രേഖകൾ നൽകി നേടിയ രണ്ട് വായ്പ അക്കൗണ്ടുകളും പിന്നീട് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി മാറി. പലിശയും മറ്റ് ചാർജുകളും ചേർത്താണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എല്ഐസിഎച്ച്എഫ്എല്ലിന് 1,322.39 കോടിയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2026 ഓഗസ്റ്റിൽ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രെഡിക്കേറ്റ് എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നവംബർ 2-ന് ഇഡി ഔദ്യോഗികമായി ഇസിഐആർ ഫയൽ ചെയ്ത് അന്വേഷണം വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെയും മറ്റ് പ്രതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇഡി ഉടൻ തന്നെ സമൻസ് അയക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സീ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കമ്പനി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; 24 മണിക്കൂറിനിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് 3 എംഎൽഎമാർ