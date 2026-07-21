ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്: ബെംഗളൂരുവിൽ എട്ടിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി
Published : July 21, 2026 at 1:33 PM IST
ബെംഗളൂരു: നിരോധിത അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് (ഐഎസ്) യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കർണാടകയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധന നടത്തി. ബെംഗളൂരുവിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി. ഇഖ്റ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ്, ഗൈഡൻസ് ഫോർ മാൻകൈൻഡ് എന്നീ സംഘടനകളും ചില വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെട്ട ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
എൻഐഎ കുറ്റപത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ
നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസ്ഐഎസ് അഥവാ ദാഇഷുമായി ബന്ധമുള്ള അഞ്ച് പ്രതികൾക്കെതിരെ എൻഐഎ നേരത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇർഫാൻ നസീർ, അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, മുഹമ്മദ് തൗഖീർ മഹ്മൂദ്, സുഹാബ് ഹമീദ് ഷക്കീൽ മന്ന, മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. ബെംഗളൂരുവിലെ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് ഐഎസിൽ ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇവർ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് എൻഐഎയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 'ഇഖ്റ ക്യാമ്പ്' എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്കായി വ്യക്തിത്വ വികസന ശിൽപശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചും, ഇതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട 'ഖുർആൻ സർക്കിൾ' എന്ന പ്രതിവാര പഠന ക്ലാസിലൂടെയുമാണ് പ്രതികൾ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതും.
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സിറിയയിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായം
റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ തുർക്കി വഴി സിറിയയിലേക്ക് കടക്കാനും, സിറിയൻ സർക്കാരിനെതിരെ പോരാടാൻ ഐഎസിൽ ചേരാനും പ്രതികൾ സഹായിച്ചു. ഇതിനായി ഇവർ വ്യാപകമായി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുമായി സഖ്യത്തിലുള്ള ഏഷ്യൻ ശക്തിയായ സിറിയക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാണ് എൻഐഎ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനും (എൻആർസി) എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ വികാരങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്ത അമുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ മുസ്ലിംകളെ തിരിച്ചുവിടാനും പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചതായി ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഐഎസ് ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചു.
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ
മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ഐഎസിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ അനധികൃതമായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തുന്നതിനായി വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ട്രസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രതികൾ പണം സമാഹരിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള തുകയും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇഖ്റ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ്, ഗൈഡൻസ് ഫോർ മാൻകൈൻഡ് എന്നീ സംഘടനകളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും പണമിടപാടുകൾ നടന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകിയവരെ തിരിച്ചറിയാനുമാണ് ഇഡി ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സാമ്പത്തിക രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും കേന്ദ്ര ഏജൻസി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
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