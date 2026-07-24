ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്: ബെംഗളൂരുവിൽ എട്ടിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്
ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലെ നേത്രരോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ. അബ്ദുർ റഹ്മാനെ ഐഎസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന് 2020ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം
Published : July 24, 2026 at 10:44 AM IST
ബെംഗളൂരു: നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസിലേക്ക് (ISIS) യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫണ്ട് നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡ് നടത്തി. പരിശോധനയിൽ അനധികൃത ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 7.50 ലക്ഷം രൂപയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു.
ജൂലൈ 21, 22 തീയതികളിലായി ഇക്ര വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ്, ഗൈഡൻസ് ഫോർ മാൻകൈൻഡ് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ ഓഫിസുകളിലും ഇവരുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയത്. വിദേശ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇഡി നടപടി.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് (പിഎംഎൽഎ) എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. എൻഐഎ സമർപ്പിച്ച പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ (എഫ്ഐആർ) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയത്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദേശത്തുനിന്നടക്കം വൻതോതിൽ ഫണ്ട് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും രേഖകളും വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും അറസ്റ്റും
ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലെ നേത്രരോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ. അബ്ദുർ റഹ്മാനെ ഐഎസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന് 2020ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം. ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്ര വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസായി ഇർഫാൻ നാസിറിനെയും മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും 2021ൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) പിടികൂടിയത്.
സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റായ അബ്ദുൽ അഹമ്മദ് കേദാർ, ബെംഗളൂരുവിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ മുഹമ്മദ് തഖി മുഹമ്മദ്, ഐടി പ്രൊഫഷണലായ ജുഹാബ് ഹമീദ് ഷക്കീൽ മുന്നാന എന്നിവരാണ് പിടിയിലായ മറ്റുള്ളവർ. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് ഒളിവിലാണ്. ഇവർക്കെതിരെ യുഎപിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎപിഎയിലെ 17, 18, 18 ബി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക, ഗൂഢാലോചന നടത്തുക, യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്
ഐഎസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രതികൾ വിവിധ സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തീവ്രവാദ സംഘടനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇവർ ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസുകളും ഇക്ര ക്യാമ്പ് പോലുള്ള ശിൽപശാലകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, യുവാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ഐഎസിൽ ചേരുന്നതിനായി തുർക്കി വഴി സിറിയയിലേക്ക് കടക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനുമെതിരെ (എൻആർസി) നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഐഎസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായി പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും എൻഐഎ കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും ഇവർ ആശയപ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇഡി രംഗത്തെത്തിയത്.
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