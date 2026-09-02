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കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ പറ്റിച്ച് ടോൾ പ്ലാസകളിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്: രാജ്യമുടനീളം ഇ.ഡിയുടെ മിന്നല്‍ റെയ്‌ഡ്

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, ജമ്മു, മധ്യപ്രദേശ്, ഡൽഹി-എൻസിആർ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ 14 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടക്കുന്നത്

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Representational picture (File/ANI)
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By ANI

Published : September 2, 2026 at 9:41 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ടോൾ പ്ലാസകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന കോടികളുടെ വ്യാജ ടോൾ പിരിവ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ്‌ ഡയറക്ടറേറ്റ് രാജ്യവ്യാപകമായി കനത്ത റെയ്‌ഡ് ആരംഭിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, ജമ്മു, മധ്യപ്രദേശ്, ഡൽഹി-എൻസിആർ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ 14 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

ഇ.ഡിയുടെ ലഖ്‌നൗ സോണൽ ഓഫീസാണ് ഈ വൻ ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ പെടാത്ത ടോൾ രസീതുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രതികൾ അനധികൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഈ വ്യാജ ആപ്പുകൾ വഴി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ടോൾ തുക NHAI-യുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോകാതെ മറ്റ് വഴികളിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലും NHAI രേഖകളിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ച പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുമാണ് നിലവിലെ റെയ്ഡ്.

"ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വൻ തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറിയത്. അനധികൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ടോൾ രസീതുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും, ടോൾ ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന വൻ തുക സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാതെ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചതായി ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ രേഖകളിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട" ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അനധികൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ടോൾ രസീതുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും, ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുകൂടി ടോൾ പിരിവ് തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. "ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളും എൻ.എച്ച്.എ.ഐ രേഖകളും ഇത്തരമൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ഇ.ഡി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടു.

തട്ടിപ്പിലൂടെ സമാഹരിച്ച കള്ളപ്പണം എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോയതെന്ന് കണ്ടെത്താനും, ഈ സാമ്പത്തിക കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ വലയിലാക്കാനുമാണ് ഇ.ഡി ശ്രമിക്കുന്നത്. റെയ്ഡിൽ നിർണായകമായ പല ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ആധാരങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് സൂചന. 2025 ജനുവരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിൻ്റെയും, തുടർന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ ഇ.ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർണായക നടപടി.

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TAGGED:

ED RAIDS 14 LOCATIONS
CENTRAL GOVERNMENT
TOLL PLAZA FAKE SOFTWARE SCAM ED
ടോൾ പ്ലാസകളിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്
NHAI TOLL FRAUD CASE

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