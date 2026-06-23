ETV Bharat / bharat

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ അഴിമതി; ചെന്നൈയും കോയമ്പത്തൂരും ഉള്‍പ്പെടെ 18 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്

സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ 50ലധികം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ റെയ്‌ഡ് നടത്തി വരികയാണ്.

ENFORCEMENT DIRECTORATE TAMILNADU NEWS TEACHERS RECRUITMENT CASE TAMILNADU ED RAID
Enforcement Directorate (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ-ഭരണപരമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷാ (TET) അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ മിന്നൽ റെയ്ഡ്. ചെന്നൈ, ട്രിച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, മധുര തുടങ്ങി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 18 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. സായുധ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷാ അകമ്പടിയോടെ അമ്പതിലധികം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ നഗറിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ഐസിഎഫ്, പുഴൽ, പേരാവള്ളൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്.

​2017-ൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളജുകളിലെ 1,058 ലക്ചറർ തസ്തികകളിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്‌സ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ബോർഡ് (TRB) നടത്തിയ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് 1.33 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപിച്ച് നിരവധി പേർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

​തുടർന്ന് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ബോർഡ് അംഗമായ ഉമ ചെന്നൈ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. ഇടനിലക്കാരും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടെ 156 പേർക്കെതിരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തത്. ബ്രോക്കർമാർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 19 പേരെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അനധികൃത നിയമനങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലൂടെയും ഏകദേശം 50 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്രയും വലിയ തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും ഇപ്പോൾ വ്യാപക റെയ്ഡിലേക്ക് കടന്നതും.

​പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന ശക്തം

​ചെന്നൈ പേരാവള്ളൂർ സ്വദേശി വിനായകമൂർത്തി, അണ്ണാ നഗർ സ്വദേശി സെന്തിൽകുമാർ എന്നിവരുടെ വസതികളിലാണ് ഇഡി സംഘം പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ വിനായകമൂർത്തിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ഗുണ്ടാനിയമപ്രകാരം തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണ്.

​മണിക്കൂറുകളായി തുടരുന്ന ഈ വിശദമായ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും, നിയമവിരുദ്ധമായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ALSO READ: ആന്ധ്രാ മദ്യനയ അഴിമതി: കുരുക്കായി കീറിയ നോട്ട്; ഹവാല ഇടപാടിൽ ഇഡി അന്വേഷണം

TAGGED:

ENFORCEMENT DIRECTORATE
TEACHERS RECRUITMENT CASE
TAMILNADU ED RAID
TEACHER ELIGIBILITY TEST
ED RAIDS IN TAMILNADU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.