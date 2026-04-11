സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി; മുന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ വസതിയില് ഇഡി പരിശോധന
ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ വസതില് ഇഡി പരിശോധന. നേരത്തെ അയച്ച സമൻസിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കല്, നടപടി 2016ലെ സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി കേസില്.
By PTI
Published : April 11, 2026 at 1:44 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: 2016ലെ സർക്കാർ സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതില് ഇഡി പരിശോധന. ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ചാറ്റർജി നേരത്തെ അയച്ച സമൻസിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അധ്യാപക നിയമന അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു ചാറ്റര്ജി. പിന്നാലെയാണ് ഇഡി പരിശോധന നടന്നത്. 2022 ജൂലൈ 23 നാണ് പാര്ത്ഥ ചാറ്റർജി അറസ്റ്റിലായത്. തുടര്ന്ന് മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ചാറ്റര്ജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം നേടി 2025 നവംബർ 11 ന് പുറത്തിറങ്ങി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്താണ് അധ്യാപക നിയമന അഴിമതിക്കേസ്
സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ (ഗ്രൂപ്പ് സി ആന്ഡ് ഡി) നിയമവിരുദ്ധ നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
2019-ൽ ചാറ്റർജി സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അന്ന് നിയമന പ്രക്രിയയിൽ യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങി സർക്കാർ ജോലികൾ നൽകി എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബോർഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തിയ അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട നിരവധി ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് പുറത്തുവന്നത്.
2022 ജൂൺ 8-ന്, ആരോപണങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അടുത്ത ദിവസം സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, തുടർന്ന് 2022 ജൂൺ 24-ന് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ നിരവധി ഭാരവാഹികളെ പ്രതിചേർത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നക്തലയിലെ വസതിയിലും അടുത്ത കൂട്ടാളിയായ അർപിത മുഖർജിയുടെ സ്ഥലത്തും ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഈ റെയ്ഡുകളിൽ 50 കോടിയിലധികം രൂപയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇരുവരും അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു.
അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭാ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (ടിഎംസി) നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2006 മുതൽ നാല് തവണ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ബെഹാല പശ്ചിം സീറ്റിൽ നിന്ന് 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിഎംസി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തില്ല.
