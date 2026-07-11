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റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഇഡി നടപടി; 1,021 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ കൂടി കണ്ടുകെട്ടി

റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചറിൻ്റെ കൈവശമുള്ള റിലയൻസ് പവറിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളും സാസൻ പവറിൽ നിന്നും റിലയൻസ് പവറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ചില വായ്‌പ തുകയും കണ്ടുകെട്ടുന്നതായി ഏജൻസി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു

ANIL AMBANI GROUP RELIANCE MONEY LAUNDERING ENFORCEMENT DIRECTORATE PROVISIONAL ORDER
Anil Ambani (ANI)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 7:46 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 1,021 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ആസ്തികൾ കൂടി കണ്ടുകെട്ടി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇഡി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ താൽക്കാലിക ഉത്തരവിലൂടെ, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കൈവശമുള്ള റിലയൻസ് പവറിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളും, സാസൻ പവർ, റിലയൻസ് പവർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ചില വായ്പാ തുകകളുമാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയതെന്ന് ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RHFL), റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RCFL) എന്നിവർക്കെതിരെ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ (FIR) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

ആർഎച്ച്എഫ്എൽ (RHFL), ആർസിഎഫ്എൽ (RCFL) എന്നീ കമ്പനികൾ സമാഹരിച്ച 15,548 കോടി രൂപയുടെ പൊതുപണം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും മാനേജ്‌മെൻ്റിലുമുള്ള നിരവധി ഷെൽ (വ്യാജ) കമ്പനികളിലൂടെയും ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലൂടെയുമാണ് ഈ പണം വ്യവസ്ഥാപിതമായി വകമാറ്റിയത്.

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ആകെ കണ്ടുകെട്ടിയത് 20,000 കോടിയിലധികം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ചെയ്‌ത നാല് എഫ്‌ഐആറുകളിലും ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ആക്റ്റിലെ (ഫെമ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് കേസുകളിലും ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഇഡി ഒന്നിലധികം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവോടെ ഈ കേസിൽ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം 20,367 കോടി രൂപയായി. ഇഡി ഇതുവരെ നാല് കുറ്റപത്രങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രധാന ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​പദ്ധതി നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (എസ്‌ഇസിഐ) വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സമർപ്പിച്ച കേസിലാണ് അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിനും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ട്റേറ്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയാണ് എസ്‌ഇസിഐ.

ഡൽഹി പൊലീസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. റിലയൻസ് പവറിൻ്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ റിലയൻസ് എൻ‌യു ബെസ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ എസ്‌ഇസിഐ ഫയൽ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറും, ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിസ്വാൾ ട്രേഡ്‌ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനുമെതിരെ റിലയൻസ് എൻ‌യു ബെസ് തന്നെ സമർപ്പിച്ച മറ്റൊരു കുറ്റപത്രവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

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TAGGED:

ANIL AMBANI GROUP
RELIANCE MONEY LAUNDERING
ENFORCEMENT DIRECTORATE
PROVISIONAL ORDER
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