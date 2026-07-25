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റമ്മി കൾച്ചർ ആപ്പിന് കുരുക്ക്; 1,906 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി

റമ്മി ഗെയിം കളിക്കുന്നവരെ കബളിപ്പിച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതിനും അത് വെളുപ്പിച്ചതിനുമെതിരായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടി.

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Enforcement Directorate (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 11:54 AM IST

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ബെംഗളൂരു: ഓൺലൈൻ റമ്മി ഗെയിമിങ് ആപ്പായ റമ്മി കൾച്ചറിൻ്റെയും മാതൃസ്ഥാപനമായ ഗെയിംസ്ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെയും 1,906 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കണ്ടുകെട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമാണ് ബെംഗളൂരു സോണൽ ഓഫിസിൻ്റെ നടപടി. ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെന്ന കേസിലാണ് സ്വത്തുക്കൾ താത്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയത്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, കൺവേർട്ടബിൾ നോട്ടുകൾ, ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഫാം ഹൗസ്, വാണിജ്യ-താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്. ഗെയിംസ്ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെയും അതിൻ്റെ ഓഹരിയുടമകളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ളതാണ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ. വിവിധ പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി ട്രസ്റ്റുകളുടെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 22ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലൂടെയാണ് ഈ നടപടി.

ഓൺലൈൻ റമ്മി ഗെയിമുകളിലൂടെ ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുകയും അത് വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (2023) പ്രകാരം തെലങ്കാന പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മെയ് ഏഴ് മുതൽ 13 വരെയും ജൂൺ 20, 21 തീയതികളിലും ഗെയിംസ്ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഓഫിസുകളിലും ഡയറക്ടർമാരുടെയും പ്രധാന ജീവനക്കാരുടെയും വീടുകളിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഈ റെയ്ഡുകളിൽ നിർണായകമായ നിരവധി രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

വഞ്ചനയുടെ രീതി
റമ്മി കൾച്ചർ, റമ്മി പ്രൈം, പ്ലേ ഷിപ്പ്, റമ്മി ടൈം തുടങ്ങിയ പേരുകളിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഓൺലൈൻ റമ്മി ഗെയിമുകളും ടൂർണമെൻ്റുകളും നടത്തിയിരുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമായി മൂന്ന് കോടിയോളം ഉപയോക്താക്കളാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓൺലൈൻ റമ്മി നിരോധിച്ച തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഉപയോക്താക്കൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയുടെ 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കമ്മിഷനായി ഈടാക്കിയാണ് കമ്പനി വൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയത്. സുതാര്യവും ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്ലെയറുകൾ (BOTS) ഇല്ലാത്തതുമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണെന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം, അവർ അറിയാതെ തന്നെ ബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച് കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ട‌ം ഉണ്ടാക്കുകയും കമ്പനിക്ക് വൻ ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

തട്ടിപ്പിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ
ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി തികച്ചും വഞ്ചനാപരമായ തന്ത്രങ്ങളാണ് കമ്പനി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനായി മാർക്കറ്റിങ്ങിനും പ്രൊമോഷനുമായി മാത്രം 1,035 കോടി രൂപയാണ് ഇവർ ചെലവാക്കിയത്. ബോണസുകൾ, റഫറൽ ഇൻസെൻ്റീവുകൾ, സൗജന്യ ടൂർണമെൻ്റ് എൻട്രികൾ എന്നിവ നൽകി ആളുകളെ നിരന്തരം ഗെയിം കളിക്കാനും കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ, പിൻവലിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് അഞ്ച് മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ലെവി ഈടാക്കുകയും, പിൻവലിക്കാവുന്ന തുക 'സൂപ്പർ ബൂസ്റ്റർ' ഓഫറുകളിലൂടെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാത്ത 'ഗെയിം ക്യാഷ്' ആക്കി മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ട‌ം കാരണം കളി നിർത്തിയവരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റുകൾ, പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകൾ, പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, എസ്എംഎസ്, ടെലിമാർക്കറ്റിങ് കോളുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വീണ്ടും കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ ഗെയിമിന് അടിമകളാക്കുകയും അതുവഴി വൻ തുക കമ്മിഷനായി നേടുകയുമായിരുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച പണം ഓഹരിയുടമകൾക്ക് ലാഭവിഹിതമായും ഷെയറുകൾ തിരികെ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയുമാണ് വെളുപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ തുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ബോണ്ടുകൾ, ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ, ഫാമിലി ട്രസ്റ്റുകളുടെ പേരിലുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വസ്തുവകകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നിയമപരമായ സ്വത്താണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനും ശ്രമിച്ചു. നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 495 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ 11 ലക്ഷം രൂപയും 2.30 കിലോഗ്രാം വരുന്ന സ്വർണ-വജ്ര ആഭരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വത്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം 2,401 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുവെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.

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