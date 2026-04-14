ETV Bharat / bharat

കൽക്കരി കുംഭകോണം: ഐ-പാക് സ്ഥാപകൻ വിനേഷ് ചന്ദേൽ അറസ്റ്റിൽ

Enforcement Directorate (ANI)
author img

By ANI

Published : April 14, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കൽക്കരി കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ ഐ-പാക് (ഇന്ത്യൻ പാക് കൺസൾട്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്) ഡയറക്‌ടറും സഹസ്ഥാപകനുമായ വിനേഷ് ചന്ദേലിനെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് നടപടി. ഡൽഹി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ഇഡി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഐ-പാക്കിൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് അംഗമായ വിനേഷ് ചന്ദേലിന് കമ്പനിയിൽ 33 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. അറസ്റ്റിന് ശേഷം പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി ഷെഫാലി ബർണാല ടണ്ടൻ 10 ദിവസത്തെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ

കമ്പനിയുടെ മറവിൽ വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയതായും കൃത്യമായ ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വൻതുക സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്‌പകളായി സ്വീകരിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

വ്യാജ ബില്ലുകളും ഇൻവോയ്‌സുകളും ഉപയോഗിച്ച് പണം തട്ടിയതിന് പുറമെ മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഹവാല മാർഗങ്ങളിലൂടെ വൻതോതിൽ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്‌തതായും ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച 50 കോടി രൂപയോളം ഐ-പാക് വഴി വെളുപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപാടുകളിൽ പങ്കുള്ള നിരവധി പേരുടെ മൊഴികൾ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഫിസുകളിലെ പരിശോധന

ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് വിനേഷ് ചന്ദേലിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ ഓഫിസിലും ബെംഗളൂരുവിലെ മറ്റൊരു ഐ-പാക് സഹസ്ഥാപകനും ഡയറക്‌ടറുമായ ഋഷിരാജ് സിങ്ങിൻ്റെ ഓഫിസിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മുംബൈയിലെ മുൻ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻചാർജ് വിജയ് നായരുടെ ഓഫിസിലും പരിശോധന നടന്നു. കേസിൽ നിർണായകമാകുന്ന പല രേഖകളും കണ്ടെടുത്തത് ഈ പരിശോധനകളിലാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ വിനേഷ് ചന്ദേലിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്‌ടർമാരുടെ അറിവോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്‌ച കൊണ്ടോ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അവർക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. 2026 ജനുവരിയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വ്യാജ സർക്കാർ ജോലി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊൽക്കത്തയിലെ ഐ-പാക് ഓഫിസ് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 15 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വ്യാജ നിയമന വാഗ്ദാനം നൽകി പണം തട്ടിയ സംഘവുമായി സ്ഥാപനത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ പരിശോധന. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്.

TAGGED:

ENFORCEMENT DIRECTORATE
IPAC
VINESH CHANDEL ARRESTED
COAL PILFERAGE CASE
ED ARRESTS VINESH CHANDEL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.