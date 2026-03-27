അല് ഫല ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് രണ്ടാമത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസിലും അറസ്റ്റില്
അനധികൃതമായി ഭൂമി കൈക്കലാക്കാന് ഇയാള് വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതായും ഉപയോഗിച്ചതായും അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി
By PTI
Published : March 27, 2026 at 5:06 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അല്ഫല ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ ഒരു പുതിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസില് കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. ഡല്ഹിയിലെ 45 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ്.
ED, Hqrs. Office has arrested Jawad Ahmad Siddiqui (Director and major shareholder of M/s. Tarbia Education Foundation), on 24.03.2026 in connection with an ongoing investigation under PMLA, 2002. The accused was produced before the Hon’ble Special Court Saket, New Delhi on… pic.twitter.com/mVesIEmUkR— ED (@dir_ed) March 27, 2026
61കാരനായ ഇയാളെ നേരത്തെ 2025 നവംബറില് മറ്റൊരു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസില് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ചതിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ്. തന്റെ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് വ്യാജ രേഖകള് ചമച്ചാണ് ഇയാള് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ചതിച്ചത്.
ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സര്വകലാശാല 2025 നവംബര് പത്ത് മുതല് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പതിനഞ്ച് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറ്റ് കോളര് ടെറര് മോഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സര്വകലാശാല നിരീക്ഷണത്തിലായത്.
Also Read; പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം: ഉയരുന്ന എണ്ണവിലയില് നിന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമേകാന് നടപടിയുമായി സര്ക്കാര്, ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ ചാവര് ഡോ. ഉമര് ഉന് നബി ഈ വാഴ്സി കം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടര് ആയിരുന്നു. സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ച കാറുമായി പോയ ഇയാള് ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
സിദ്ദിഖിയെ മാര്ച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിഹാര് ജയിലില് നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. നേരത്തെ ഡല്ഹി പൊലീസും ഇഡിയുമെടുത്ത കേസുകളിലാണ് ഇയാളെ തിഹാര് ജയിലില് തടവില് പാര്പ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തടയല് നിയമത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡല്ഹി സാകേതിലെ പ്രത്യേക കോടതിയില് ഇയാളെ ഹാജരാക്കുകയും ഏപ്രില് നാല് വരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയില് വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഇവര് പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
അനധികൃതമായി ഭൂമി കൈക്കലാക്കാന് ഇയാള് വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതായും ഉപയോഗിച്ചതായും അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. താര്ബിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളുടെ ഉടമയുമായ ഇയാള് മറ്റ് ചിലരുമായി ചേര്ന്നാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ദേശീയതലസ്ഥാനത്തെ മദന്പൂര് ഖാദര് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഖസ്റ നമ്പര് 792ലുള്ള 1.14 ഏക്കര് ഭൂമിയാണ് ഇത്തരത്തില് തട്ടിപ്പ് നടത്തി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിന് 45 കോടി രൂപ വിലവരുമെന്നും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറയുന്നു. എന്നാല് ഭൂമി വാങ്ങാനായി 75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടതായാണ് രേഖകളില് കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മുഴുവന് പണവും കണ്ടെത്താനും ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കള് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുമുല്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുകയാണെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.
സര്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളിലൂടെ 415.10 കോടി രൂപ 2018നും 2025നുമിടയില് ഇയാള്ക്ക് ലഭിച്ചതായി ആദ്യ കേസിലെ അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. ഈ പണം ഇയാള് വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനായി ചെലവിട്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.