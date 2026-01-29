സാമ്പത്തിക സര്വേ റിപ്പോര്ട്ടിന് കയ്യടിയുമായി വിദഗ്ദ്ധര്, സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക്കരുത്തേകും വിധമുള്ള ബജറ്റാകുമെന്ന സൂചനയെന്നും വിലയിരുത്തല്
ആഗോള അസ്ഥിരതയ്ക്കും അമേരിക്കയുടെ ചുങ്ക വര്ദ്ധനയ്ക്കിടയിലും സുസ്ഥിര വളര്ച്ചയുണ്ടാക്കാനായി എന്നാണ് സാമ്പത്തിക സര്വെ റിപ്പോര്ട്ട് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത്.
ന്യൂഡല്ഹി: സാമ്പത്തിക സര്വേ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയില് മികച്ചതാണെന്ന് മുന് മുഖ്യ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനുമായ പ്രണബ് സെന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സര്വെയില് വസ്തുതകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ധനകമ്മിക്കിടയിലും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്താകും വിധമുള്ള ഒരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനമാകും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ധനമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് നടത്തുകയെന്ന സൂചനയാണ് സാമ്പത്തിക സര്വെ റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും പ്രണബ് സെന് പറഞ്ഞു.
സൂക്ഷ്മ സമ്പദ്ഘടനയുടെ കരുത്താണ് സര്വെയുടെ കാതലെന്നും ബാഹ്യവിഷയങ്ങള് വളര്ച്ചയെ ബാധിക്കാതെ സമ്പദ്ഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനായെന്നും സാമ്പത്തിക സര്വെ റിപ്പോര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി പിഎച്ച്ഡി ചേമ്പര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്ട്രി പ്രസിഡന്റ് രാജീവന് ജുനെജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനായി. ധനസമാഹരണത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായി. 2026ലെ മൂന്ന് ആഗോള വിഷയങ്ങള് സര്വെയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രമരാഹിത്യം പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ തകര്ച്ച തടയാന് സാധിച്ചു. തീവ്രമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മത്സരവും സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദവും ബഹുധ്രുവ തകര്ച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കി. ഉയര്ന്ന ആഘാതവും ഒരു കുറഞ്ഞ സാധ്യതയാണെന്ന് ജുനേജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ധനസ്ഥിതിയെടുത്താല് സര്വെ അടിസ്ഥാന യുക്തിഭദ്രമായ വാദങ്ങള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഉയര്ന്ന മൂലധന ചെലവും റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും ഉത്പാദന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയും മൂലധന ചെലവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സര്വെ റിപ്പോര്ട്ട് സൂചന നല്കുന്നു. സേവന കയറ്റുമതി സുസ്ഥിരമാക്കാനാനുള്ള നടപടികളും അഭിനന്ദനീയമാണ്. കയറ്റുമതിയില് വേഗത്തില് ഗണ്യമായ വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറന്സി സുസ്ഥിരമാക്കാനും സഹായിച്ചു. അടുത്തിടെയുണ്ടാക്കിയ ചില വാണിജ്യ കരാറുകള് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ളതും സാമ്പത്തിക സര്വേ റിപ്പോര്ട്ടില് എടുത്ത് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്പാദന ഏകോപനത്തിലൂടെ ആഭ്യന്തര ക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഇവ സഹായിക്കുമെന്നും രാജീവ് ജുനേജ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇടക്കാല ദീര്ഘകാല വളര്ച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബ്ലൂപ്രിന്റാണ് ധനമന്ത്രി ഇന്ന് പാര്ലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ധന ഏകീകരണം, ധനകാര്യ വിനിയോഗം, പണപ്പെരുപ്പ നിയന്ത്രണം, ബാഹ്യ മേഖലയ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് ഉള്ളത്. ആഗോള അസ്ഥിരതകള്ക്കിടെ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സുസ്ഥിര സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക മൗലികതകള്, കൃഷി, സേവനമേഖല, വാണിജ്യം, ചെറുകിട-കുടില്- ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ശാക്തീകരിച്ച് ഉത്പാദന-കാര്യക്ഷമത, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് എങ്ങനെ പരിഷ്കാരങ്ങള് കൊണ്ടു വരാമെന്നും സാമ്പത്തിക സര്വേ വിശദീകരിക്കുന്നു.
അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് ചുങ്കം ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പോള് വിപണിക്ക് കനത്ത ആഘാതമാകുകയും വളര്ച്ചാ പ്രതീക്ഷയില് ഒരു പുനര്ചിന്തനത്തിന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് ആദ്യമുണ്ടായ ഭയങ്ങളെയെല്ലാം അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രവചനങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റില്പ്പറത്തിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിര ഘടനാപരമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളിലൂടെയും നയപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന നിര്ണായകമായ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. ഏപ്രിലില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് ട്രംപ് 25ശതമാനം പകരചുങ്കം ഏര്പ്പെടുത്തിയപ്പോള് അമരേിക്കയുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്തി അവ കുറയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവെ വിലയിരുത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റില് വീണ്ടും അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് 25ശതമാനം നികുതി കൂടി ഏര്പ്പെടുത്തി. നേരത്തെയുള്ള അധിക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചുങ്കപ്രകാരം ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതിക്കാര് കയറ്റുമതി തുടരവേയായിരുന്നു വീണ്ടും ഈ പ്രഹരം. അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടി ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതോടെ വളര്ച്ചാനിരക്കിലെ പ്രതീക്ഷകള് കുറയുമെന്ന് പലരും വിലയിരുത്തി. എന്നാല് വളര്ച്ച വര്ദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളിലൂടെയും നയപരമായ നടപടികളിലൂടെയുമായിരുന്നു ഇത് സാധ്യമായത്.
രൂപയെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അധികാര വടംവലിയുടെയും ഇരയായാണ് രൂപയെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2025ല് ഇന്ത്യന് രൂപ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് വ്യവസായത്തില് കമ്മി രേഖപ്പെടുത്തി. സേവനങ്ങളിലും പണമടയ്ക്കലിലും രൂപയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പ്രകടനം നടത്താനായില്ല. ആരോഗ്യകരമായ സന്തുലിത പേയ്മെന്റിനായി വിദേശമൂലധന ഒഴുക്കിനെ നമുക്ക് ഏറെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. വിദേശ മൂലധന ഒഴുക്ക് വര്ദ്ധിച്ചതോടെ രൂപയുടെ നിലവീണ്ടും പരുങ്ങലിലായി.
വളര്ച്ചാനിരക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടു
ഇതിനിടെയിലും രാജ്യത്തിന്റെ വളര്ച്ചാനിരക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതായി സാമ്പത്തിക സര്വെ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനായി. മഴ കൃഷിക്ക് ഗുണകരമായി. വിദേശകടത്തില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. ബാങ്കിങ് മേഖലയും ആരോഗ്യകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു. ക്രെഡിറ്റ് വളര്ച്ച മികച്ചതോതിലായി. ലിക്വിഡിറ്റി സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടു. കുത്തക ബാലന്സ് ഷീറ്റും കരുത്താര്ജ്ജിച്ചു.
വാണിജ്യമേഖലയിലേക്ക് ഫണ്ടുകള് വന്തോതില് എത്തി. നയപരമായ മാറ്റങ്ങളും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള ഭരണവും ഇതിന് കരുത്തേകി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യം രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത വളര്ച്ചയെ ബാധിച്ചില്ല. ഉയര്ന്ന വിലയില് അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും സര്വെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൊഴില്, നൈപുണ്യം, നഗരവത്ക്കരണം, കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിരത, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൂന്നിയുള്ള വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇറക്കുമതിക്ക് പകരം സ്വാശ്രയത്വത്തിനും റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഊന്നല് നല്കുന്നു.