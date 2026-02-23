ഹോളി കളറാക്കാൻ ഓർഗാനിക് പൊടികള്; സംരംഭത്തിനൊപ്പം ഇന്നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളും, ഗോകുൽ ഗോധാം നിര്മാണശാല വെറൈറ്റിയാണ്
Published : February 23, 2026 at 1:48 PM IST
ശ്രീനഗര്: നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളിക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് മാത്രമാണുള്ളത്. പരസ്പരം നിറം പുരട്ടിയും നിറങ്ങള് വാരിയെറിഞ്ഞും ഹോളി ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് എല്ലാവരും. രാജ്യത്തിൻ്റെ വസന്തോത്സവം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഹോളിയ്ക്കായി വടക്കേ ഇന്ത്യയില് ഒരുക്കങ്ങള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
രാസനിര്മ്മിത നിറങ്ങള് ഒഴിവാക്കി പാരമ്പര്യ ജൈവമാർഗം സ്വീകരിക്കാനാണ് ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഉധംപൂര് സ്വദേശികളുടെ തീരുമാനം. രാസനിര്മ്മിത നിറങ്ങളെ വിപണിയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഉധംപൂര് സ്വദേശിയായ ഗോകുൽ ഗോധാമിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും അഭിപ്രായം.
നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും ഔഷധ സമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിറങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാന് ഗോധാം തീരുമാനിച്ചതോടെ, പുതിയ സംരഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുവെന്നാണ് ഇന്നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഒപ്പത്തിന് നാട്ടിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളും കൂടെയുണ്ട്. ജൈവീക നിറങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള സംരഭം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും വഴി വച്ചതോടെ ഗോധാം എല്ലാവര്ക്കും മാതൃകയാണ്. ഇതോടെ 'ഗോകുൽ ഗോധാം നിര്മാണശാലയും' പ്രശസ്തമാണ്.
ഗോധാമിൻ്റെ സംരംഭത്തില് സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാ ജോലികളിലും ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചേരുവകള് ഒരുക്കുന്നതും പൊടിക്കുന്നതും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതും സ്ത്രീകളാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലും വരുമാനവും നൽകുകയാണ് ഗോകുൽ ഗോധാം നിര്മാണശാല.
ഗോകുൽ ഗോധാം ഈ സംരഭത്തിലൂടെ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനാണ് ഊന്നല് നല്കുന്നത്. സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളില് ഉള്പ്പെട്ട വനിതകളാണ് ഈ സംരഭത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതി അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗ ത്തിനും സ്വാശ്രയത്വത്തിനും അവസരം നല്കുന്നു. പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമൂഹ വികസനത്തിലും ഇവർ പങ്കാളികളാവുകയാണ്.
ഉദംപൂരിലെ പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങള്
ഉദംപൂർ ജില്ലയിലെ കഹ്-ഫ്ലാറ്റ പ്രദേശത്താണ് ഗോകുൽ ഗോധാമിൻ്റെ സംരഭം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടം. രാസാധിഷ്ഠിത നിറങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സംരഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചെന്ന് ഗോകുൽ ഗോധാം പറയുന്നു. ഹോളിക്ക് ജൈവ നിറങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്താകമാനം ആരോഗ്യകരമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം നല്കുന്നത്.
മഞ്ഞൾ, വേപ്പ്, മുൾട്ടാണി മിട്ടി, ഗുലാബ് പൊടി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകളാണ് ജൈവിക നിറങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുടിക്കും ചർമ്മ പരിപാലനത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടന് ചേരുവകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചേരുവകളെല്ലാം തന്നെ ചര്മ്മ പരിപാലനത്തിനും ഔഷധ ഗുണങ്ങള്ക്കും പേരുകേട്ടവയുമാണ്.
മഞ്ഞൾ ഒരു ആൻ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ്. വേപ്പ് ചര്മ്മത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെ ഇല്ലാതാക്കും. മുൾട്ടാണി മിട്ടി ചർമ്മത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ചര്മ്മത്തിന് തണുപ്പും നല്കുന്നു. ഗുലാബ് പൊടി ശരീരത്തിന് സുഗന്ധവും പുതുമയും നല്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
ഈ പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുന്ന നിറങ്ങള് രാസനിര്മ്മിത നിറങ്ങളെ തോല്പ്പിക്കുന്നവയാണ്. കൂടാതെ ഈ നിറങ്ങള് മുഖത്തിനോ ശരീരത്തിനോ യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഈ ജൈവ നിറങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രായമായവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയും.
ഈ സംരംഭം ജൈവീക നിറങ്ങളുടെ തയാറാക്കലിനോടൊപ്പം പരമ്പരാഗതയുടെ വേരുകളെയും ശക്തിപെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം പരമ്പരാഗത ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാസനിര്മ്മിത നിറങ്ങൾ മൂലം നിരവധി ജനങ്ങളാണ് ചര്മ്മ അലര്ജിയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടത്. ഈ ശ്രമത്തിലൂടെ, ഗോകുൽ ഗോധാം സമൂഹത്തെ പ്രകൃതിദത്തവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ സംരംഭം ജൈവ ജീവിതം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, മലിനീകരണ രഹിത ഹോളി ആഘോഷം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ചുവടുവയ്പ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശികവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഉത്പന്നങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാണ് ശ്രീ ഗോകുൽ ഗോധാമിൻ്റെ അഭ്യർഥന.
