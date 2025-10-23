രാജ്യ വ്യാപക എസ്ഐആർ ഉടൻ; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളവും, നിർദേശം നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
കേരളം, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടത്തുക
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് (എസ്ഐആറിന്) തയാറെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സിഇഒമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. അടുത്തതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. എസ്ഐആർ ഷെഡ്യൂൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ദില്ലിയിൽ ചേർന്ന ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർമാരുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ മാനേജ്മെൻ്റിൽ (ഐഐഐഡിഇഎം) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവിൻ്റെയും വിവേക് ജോഷിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണ് സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത്.
രാജ്യവ്യാപകമായി തീവ്രവോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുൻപ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഉടൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കേരളം, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടത്തുക. മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എസ്ഐആർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനം.
2002 ലാണ് കേരളത്തിൽ അവസാനമായി തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടന്നത്. 2002 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വോട്ടർ പട്ടികയെ അടിസ്ഥാന രേഖയാക്കിയാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാവുക. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്ഐആറിനെ തുടർന്നുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയാകും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
