തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് "പൂട്ടിട്ട്" കമ്മിഷൻ, ഇനി മുൻകൂര്‍ അനുമതി നിര്‍ബന്ധം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 3:45 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസവും അതിന് തലേദിവസവും പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങൾക്ക് മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ (MCMC) മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കിയതായി കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും തുല്യമായ അവസരം നൽകുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കം.

വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസവും അതിന് തൊട്ടുതലേദിവസവും മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രമില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ സ്ഥാനാർഥിക്കോ വ്യക്തിക്കോ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകാൻ അനുവാദമില്ല. സ്ഥാനാർഥികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ജില്ലാതലത്തിലുള്ള MCMC കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കാം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള സമിതിയിൽ നിന്നാണ് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത്. പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 9-നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 8, 9 തീയതികളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 22, 23 തീയതികളിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി (ഏപ്രിൽ 22-23, ഏപ്രിൽ 28-29) ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും.

പരസ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം 'പെയ്‌ഡ് ന്യൂസ്' (പണം നൽകി നൽകുന്ന വാർത്തകൾ) തടയാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന-ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ കക്ഷികളും ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പരസ്യമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ 9-ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏപ്രിൽ 7-ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കും. ശേഷം, പൊതുയോഗങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, ജാഥകൾ എന്നിവ പാടില്ല.

ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രചാരണം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ പാടില്ല. സിനിമയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിനോദ പരിപാടികളോ വഴി രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം നടത്തരുത്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കോ പ്രവർത്തകർക്കോ വീടുകൾ കയറിയുള്ള നിശബ്‌ദമായ വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്താം. എന്നാൽ വലിയ കൂട്ടമായി പോകാൻ പാടില്ല. വോട്ടർമാർക്ക് യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ പ്രലോഭനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സമാധാനപരമായി ചിന്തിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് നിശബ്‌ദ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.

Also Read: "പിണറായിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മോദി ഹിന്ദുത്വത്തെയും ക്ഷേത്രങ്ങളെയും മറക്കുന്നു", രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

