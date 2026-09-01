വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവക്കാതെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ; ആരോപണവുമായി ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ രേഖാമൂലം പാർട്ടി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുണ്ടെന്നും വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ (സിഇഒ) ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും എഎപി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : September 1, 2026 at 2:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ വീണ്ടും ഗുരുതര ആരോപണളുമായി എഎപി (ആം ആദ്മി പാർട്ടി) ഡൽഹി യൂണിറ്റ് മേധാവി സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്. ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് ആരോപിച്ചു. വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ, ഫോണ് നമ്പറുകൾ, വിലാസങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചില്ലെന്ന് എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ രേഖാമൂലം പാർട്ടി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുണ്ട്. എന്നാൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ (സിഇഒ) ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭരദ്വാജ് പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നലും പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിയന്തര പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തവരുടെ യാതൊരു വിവരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതിനാൽ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ യഥാർഥമാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് ബിഹാറിലും പശ്ചിംബംഗാളിലും നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ കേസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള തീരുമാനവും മുൻപോട്ട് വച്ചു. ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിവരങ്ങൾ പാർട്ടിയ്ക്ക് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ഏതൊരു മാറ്റവും തെരുവുകളിലൂടെയും ഭരണഘടനയിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ
അതേസമയം, സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) പ്രകാരമുള്ള ഡൽഹി ഇലക്ടറൽ പട്ടികയുടെ കരട് തിങ്കളാഴ്ച (ആഗസ്റ്റ് 31) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിലുള്ള 1.45 കോടി വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് 47.5 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. കരട് ഇലക്ടറൽ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡൽഹിയിലെ 70 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ ബുരാരി അസംബ്ലി സെഗ്മെൻ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1.67 ലക്ഷം ആണ് ഒഴിവാക്കിയവരുടെ കണക്ക്. ശതമാനക്കണക്കിൽ തുഗ്ലാക്കാബാദാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. തുഗ്ലക്കാബാദിൽ 47.85, ഓഖ്ലയിൽ 45.33, കസ്കതൂർബ നഗർ 44.03, ബദർപൂർ 42.67 എന്നിങ്ങനെയാണ് ശതമാനക്കണക്കുകൾ.
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