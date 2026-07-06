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ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ 30-ന്; വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 13 ആണ്.

ELECTION COMMISSION OF INDIA ASSEMBLY by ELECTIONS BIHAR GUJARAT AND MADHYA PRADESH POLLING ON JULY 30
ELECTION COMMISSION OF INDIA (ANI)
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By ANI

Published : July 6, 2026 at 2:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ . ജൂലൈ 30 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ബിഹാറിലെ ബാങ്കിപൂർ, ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ജൽപൂർ, മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 13 ആണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

പ്രധാന തീയതികൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്, ജൂലൈ 13 വരെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം. സമർപ്പിച്ച പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന ജൂലൈ 14-ന് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ജൂലൈ 16 വരെ അവസരമുണ്ട്.

ജൂലൈ 30-ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണിവരെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ മുഴുവൻ ഓഗസ്റ്റ് 4-നകം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ സുഗമമായി നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കാരണം

ബിഹാറിലെ ബാങ്കിപൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിതിൻ നബിൻ 2026 മാർച്ച് 30-ന് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവെച്ചതോടെയാണ് സീറ്റ് ഒഴിവായത്.

ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ജൽപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച യോഗേഷ്ഭായ് നരന്ദാസ് പട്ടേൽ ജൂൺ 2-ന് അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമായത്.

അതേസമയം, മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രാജേന്ദ്ര ഭാരതിയെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ, 1951-ലെ സെക്ഷൻ 8-ഉം ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 191(1)(e)-ഉം പ്രകാരം അയോഗ്യനാക്കിയതോടെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അതത് സംസ്ഥാന ഗസറ്റുകളുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

  • ബാങ്കിപൂർ

ബിഹാറിലെ പട്‌ന ജില്ലയിലെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ബാങ്കിപൂർ. പട്‌ന സാഹിബ് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ മണ്ഡലം ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കായസ്ഥ സമുദായത്തിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണിത്.

  • മഞ്ജൽപൂർ

ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് മഞ്ജൽപൂർ. 2008-ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം രൂപീകൃതമായ ഈ മണ്ഡലം വഡോദര ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബി.ജെ.പി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന യോഗേഷ് പട്ടേൽ ആയിരുന്നു ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി. 1990 മുതൽ തുടർച്ചയായി 8 തവണ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

  • ദാതിയ

മധ്യപ്രദേശിലെ ഭിന്ദ് പാർലമെൻ്ററി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദാതിയ.

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TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ASSEMBLY BY ELECTIONS
BIHAR GUJARAT AND MADHYA PRADESH
POLLING ON JULY 30
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