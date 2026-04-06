ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; 3,000 സായുധ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി തുടങ്ങുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഉദ്യേഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : April 6, 2026 at 7:58 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3,000 സായുധ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി വിന്യസിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അക്രമരഹിതവും സമാധാനപരവുമായ പോളിംഗ് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം. ഏപ്രിൽ 23 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കേന്ദ്ര സേനയുടെ ഗണ്യമായ സാന്നിധ്യത്തിന് പുറമേയാണ് 3,000 പൊലീസുകാരെക്കൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിന്യസിക്കുന്നത്.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയോഗിക്കുകയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായും ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 3,000 സായുധ പൊലീസുകാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കാൻ കമ്മിഷൻ ഇതിനകം പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊലീസ് നിരീക്ഷണ ചുമതലയിൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുപ്രതിം സർക്കാരിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ചുമതലയിൽ നിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കണെമെന്ന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഈ ആവശ്യം തള്ളുകയും തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ചുമതലയേൽക്കാൻ സുപ്രതീം സർക്കാരിനോട് കമ്മിഷൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെ്യ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിരീക്ഷകരായി 15 പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്മിഷൻ നിയമിച്ചിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നന്ദിനി ചക്രവർത്തി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ജഗദീഷ് പ്രസാദ് മീണ എന്നിവരെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു.
ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മുരളീധർ ശർമ്മയെയും വഖാർ റാസയെയും തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരായി കമ്മിഷൻ നിയമിച്ചു. ഇദ്ദേഹം സിലിഗുരി പൊലീസ് കമ്മീഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരോടും ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അഭിജിത് ബാനർജി, ധൃതിമാൻ സർക്കാർ, സന്ദീപ് കര, തമിഴ്നാട്ടിൽ അമൻദീപ് എന്നിവരെയും പൊലീസ് നിരീക്ഷകരായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റാത്തോഡ് അമിത്കുമാർ ഭരത് (റായ്ഗഞ്ച്), അജിത് സിംഗ് യാദവ് (മുർഷിദാബാദ്), ശ്രീഹരി പാണ്ഡെ (ബർദ്മാൻ), കങ്കർ പ്രസാദ് ബറൂയി (പ്രസിഡൻസി റേഞ്ച്), അഞ്ജലി സിംഗ് (ജയ്പാല്ഗുഡി) എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി (ഡിഐജി) മാറ്റി. "സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും സുതാര്യവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. ജില്ലാ തലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പും പെരുമാറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ പ്രവർത്തിക്കും" തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
