തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 1,000 കോടിയിലധികം രൂപയും ലഹരി വസ്തുക്കളും
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ പണം, മദ്യം തുടങ്ങിയവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
By PTI
Published : April 22, 2026 at 8:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴ്നാട്ടിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 1,000 കോടിയിലധികം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയം ലക്ഷ്യം വച്ച് വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ പണം, മദ്യം തുടങ്ങിയവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പരാതി ഉയര്ന്നിരുന്നു. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 1,072.13 കോടി രൂപയും വസ്തുക്കളും ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) കണ്ടെടുത്തതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് അനധികൃത പണം കണ്ടെത്തിയത്.
543 കോടിയുടെ പണം ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ അർച്ചന പട്നായിക് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, വിലപിടിപ്പുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തതായും അവർ പറഞ്ഞു. വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ ചുമത്തി 163 എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് 2,180 യുആർഎല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 27.48 കോടി രൂപയുടെ പണവും, 102.45 കോടി രൂപയുടെ 39,31,463 ലിറ്റർ മദ്യവും പിടിച്ചെടുത്തതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.
108.11 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നും 55.88 കോടി രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ, നിവധി സൗജന്യ വസ്തുക്കളും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള പ്രലോഭന ഉത്പന്നങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 2,728 ഉം തമിഴ്നാട്ടിൽ 2,283 ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5,011-ലധികം ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മാർച്ച് 15 മുതൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അനധികൃത പണവും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ്, പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം, വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണ നടപടികൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മുതിർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ജില്ലകൾ സന്ദർശിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പുർബ ബർധമാൻ, ബങ്കുര, ഹൂഗ്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, നിരീക്ഷകർ എന്നിവരുമായി അവലോകനം ചെയ്തു. കർശനമായ നിഷ്പക്ഷതയോടെ പോളിംഗ് ദിവസത്തിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ എല്ലാ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വോട്ടെടുപ്പ് പാനൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓരോ വോട്ടർക്കും സുരക്ഷിതവും ഭയരഹിതവുമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും സുതാര്യമായി തുടരുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളങ്ങളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും അന്തർസംസ്ഥാന അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും സിഐഎസ്എഫ്, ബിഎസ്എഫ്, സംസ്ഥാന പൊലീസ്, മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയവ വൻതോതിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 294 അംഗ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23, 29 തീയതികളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും. മെയ് 4 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.
