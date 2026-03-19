ETV Bharat / bharat

പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സുപ്രധാന തസ്‌തികകളില്‍ സ്ഥാന ചലനം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു

രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിരീക്ഷകരായി നിയമിച്ചു.

ELECTION COMMISSION BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
Election Commission headquarters in New Delhi (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ബുധനാഴ്‌ച (മാർച്ച് 19) വൈകുന്നേരം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടികളിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിരീക്ഷകരായി നിയമിച്ചു. 13 ഐഎഎസുകാരെയും അഞ്ച് ഐപിഎസുകാരെയും പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് വിഭാഗത്തിലേയ്‌ക്കും വിന്യസിച്ചു.

പ്രതിരോധ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിൻ്റെ സ്‌പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഷിംഗ്ലയെയും വ്യവസായ, വാണിജ്യ, സംരംഭങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി പി മോഹൻ ഗാന്ധിയെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരായി അയച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 13 ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരായി നിയമിച്ചു. അവർ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരായും (ഡിഇഒ) പ്രവർത്തിക്കും.

ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജിതിൻ യാദവ് (കൂച്ച് ബിഹാർ), സന്ദീപ് ഘോഷ് (ജയ്‌പാല്‍ഗുഡി), വിവേക് ​​കുമാർ (ഉത്തർ ദിനാജ്‌പൂർ), രജൻവീർ സിംഗ് (മാൽഡ), ആർ അർജുൻ (മുർഷിദാബാദ്) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഡിഇഒമാരായി നിയമിച്ചു. സ്‌മിത പാണ്ഡയെ കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണറായും കൊൽക്കത്ത നോർത്തിൽ ഡിഇഒയായും നിയമിച്ചു. രൺധീർ കുമാർ കൊൽക്കത്ത സൗത്തിൽ ഡിഇഒ ആയി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റാത്തോഡ് അമിത്കുമാർ ഭരത് (റായ്‌ഗഞ്ച്), അജിത് സിംഗ് യാദവ് (മുർഷിദാബാദ്), ശ്രീഹരി പാണ്ഡെ (ബർദ്‌മാൻ), കങ്കർ പ്രസാദ് ബറൂയി (പ്രസിഡൻസി റേഞ്ച്), അഞ്ജലി സിംഗ് (ജയ്‌പാല്‍ഗുഡി) എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറലായി (ഡിഐജി) മാറ്റി. "സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും സുതാര്യവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. ജില്ലാ തലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പും പെരുമാറ്റവും സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ പ്രവർത്തിക്കും" തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മുരളീധർ ശർമ്മയെയും വഖാർ റാസയെയും തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരായി കമ്മിഷൻ നിയമിച്ചു. ഇദ്ദേഹം സിലിഗുരി പൊലീസ് കമ്മീഷണറായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരോടും ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അഭിജിത് ബാനർജി, ധൃതിമാൻ സർക്കാർ, സന്ദീപ് കര, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അമൻദീപ് എന്നിവരെയും പൊലീസ് നിരീക്ഷകരായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിരീക്ഷകരായി 15 പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്മിഷൻ നിയമിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നന്ദിനി ചക്രവർത്തി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ജഗദീഷ് പ്രസാദ് മീണ എന്നിവരെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. ഡിജിപി പീയുഷ് പാണ്ഡെ, കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുപ്രതിം സർക്കാർ എന്നിവരെയും ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മുൻ മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ പുനഃസംഘടന. 294 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23 നും 29 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി ആണ് നടക്കുന്നത്. മെയ് 4 ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഉത്തരവ്
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.