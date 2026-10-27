നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ; കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബെഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും
നവംബർ 12-ന് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംയോജിത കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കമ്മീഷൻ നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും പൂർണ്ണ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർണായക സന്ദർശനങ്ങളും തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാകുക.
Published : October 27, 2026 at 6:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മുഴുവൻ ബെഞ്ചും നവംബർ 20-ന് ശേഷം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയേക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ബെഞ്ച്. ഉത്തർപ്രദേശ്,പഞ്ചാബ്,ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്,മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
403 അംഗങ്ങളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അടുത്ത വർഷം മെയ് 22-നും 120 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചാബ് നിയമസഭയുടേത് മാർച്ച് 16-നും, 40 അംഗങ്ങളുള്ള ഗോവ നിയമസഭയുടേത് മാർച്ച് 14-നും, 70 അംഗങ്ങളുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭയുടേത് മാർച്ച് 28-നും, 60 അംഗങ്ങളുള്ള മണിപ്പൂർ നിയമസഭയുടേത് മാർച്ച് 13-നും അവസാനിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തുതന്നെ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. 'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മുഴുവൻ ബെഞ്ചും എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കമ്മീഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന സംഘം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചേക്കും.ഡപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം ഇതിനകം ഉത്തരാഖണ്ഡും മണിപ്പൂരും സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ 13 വരെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും, ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 23 വരെ മണിപ്പൂരിലും ഈ സംഘം രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു,' ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഈ സംഘം ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നവംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഗോവയിലും സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. സന്ദർശന വേളയിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാർ, മറ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവരുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവലോകന യോഗം ചേരും.
ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകും. ഇതിനുപുറമെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാരുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രതിനിധി സംഘം പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഓരോ സംസ്ഥാനവും സന്ദർശിച്ച ശേഷം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മുതിർന്ന പ്രതിനിധി സംഘം കമ്മീഷന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും.
അതിനുശേഷം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ആരംഭിക്കും. നവംബർ 20-ന് ശേഷം കമ്മീഷൻ്റെ ഈ പൂർണ്ണ സംഘം സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പുനർക്രമീകരണം നവംബർ 2-നകം പൂർത്തിയാക്കണം. ഏകീകൃത കരട് വോട്ടർ പട്ടിക നവംബർ 12-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാലയളവ് നവംബർ 12-ന് ആരംഭിച്ച് ഡിസംബർ 11-ന് അവസാനിക്കും.
അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഡിസംബർ 28-നകം തീർപ്പാക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അന്തിമ പ്രസിദ്ധീകരണം ജനുവരി 4-ന് നടക്കും. അർഹരായ എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റുന്നതും നിയമിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും അയച്ച കത്തിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലകളിലോ, ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലോ നിയമിക്കരുതെന്ന സ്ഥിരമായ നയമാണ് തങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയിൽ (റവന്യൂ ജില്ല) തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
നിയന്ത്രണം ബാധകമാകുക ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വന്തം ജില്ലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗോവ, മണിപ്പൂർ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാർച്ച് 31-നോ അതിനുമുമ്പോ, ഉത്തർപ്രദേശിൽ മെയ് 31-നോ അതിനുമുമ്പോ മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, അതേ ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭിച്ച സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, അതേ റവന്യൂ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, 'സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്ത് നൽകിയ സേവനം ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി കണക്കാക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ, മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, അതേ റവന്യൂ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കാൻ അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഈ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റുമ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലകളിൽ നിയമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ അതിനുശേഷം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ ഏതെങ്കിലും അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലോ ജില്ലയിലോ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഡിഇഒ, ആർഒ, എആർഒ, പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിലുള്ള റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, അതേ മണ്ഡലത്തിലോ ജില്ലയിലോ വീണ്ടും നിയമിക്കാനോ അവിടെ തുടരാൻ അനുവദിക്കാനോ പാടില്ല.
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ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി കാരണങ്ങൾ സഹിതം ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ മുഖേന കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർമാർ, മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർമാർ, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റികളിലും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ നിർദേശ പരിധിയിൽ വരും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകളിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബന്ധപ്പെട്ട ഡി.ഇ.ഒയ്ക്ക് ഒരു സത്യപ്രസ്താവന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഡി.ഇ.ഒ ഇക്കാര്യം സി.ഇ.ഒയെ അറിയിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെറ്റായ സത്യപ്രസ്താവന നൽകിയാൽ, അവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെയും ഓഫീസുകളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദേശിച്ചു.
സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തങ്ങൾക്ക് പകരം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ, ഉടൻ തന്നെ തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന് ഡി.ഇ.ഒയോ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിർദേശങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്ഥലംമാറ്റം/ നിയമനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ/ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഡി.ജി.പിയും ചേർന്ന് നവംബർ 30-നകം കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
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