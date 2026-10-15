17 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; എസ്എസ്ആര് പ്രഖ്യാപിച്ചു, കേരളവും പട്ടികയിൽ
പുതിയ വോട്ടർമാരെയും വിവാദപരമായ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികളിൽ വിട്ടുപോയവരെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
Published : October 15, 2026 at 8:55 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സ്പെഷ്യൽ സമ്മറി റിവിഷൻ (എസ്.എസ്.ആർ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ വോട്ടർമാരെയും വിവാദപരമായ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികളിൽ വിട്ടുപോയവരെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ബിഹാർ, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. 2027 ജനുവരി 1 യോഗ്യതാ തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ചാണ് ഈ നടപടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക നവംബർ 12-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അന്തിമ പട്ടിക 2027 ജനുവരി 4-ന് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യും. 2027 ഫെബ്രുവരിയോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും പഞ്ചാബിലും ഈ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നിർണായകമാണ്.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, അസം, ബിഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, പുതുച്ചേരി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഈ പ്രത്യേക വോട്ടർ ചേർക്കൽ യജ്ഞം നടപ്പാക്കുക.
എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളിലൂടെ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഡല്ഹിയില് കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് വോട്ടർമാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫോം 6-നൊപ്പം മാതാപിതാക്കളെ 20 വർഷം മുൻപത്തെ എസ്.ഐ.ആർ പട്ടികയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അധിക സാക്ഷ്യപത്രം നൽകണമെന്ന നിബന്ധന വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയായ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി, കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി ഫോം 6 തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നേരത്തെ വിവാദത്തിലായ അധിക സാക്ഷ്യപത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഉത്തരവിൽ പരാമർശമൊന്നുമില്ല. വിവാദപരമായ ഈ വിഷയം നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്.
അതേസമയം, അനാവശ്യമായി പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് തടയാൻ കമ്മീഷൻ ശക്തമായ മുൻകരുതലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ആകെയുള്ള വോട്ടർമാരുടെ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ, ഒരാൾ തന്നെ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകുകയോ ചെയ്താൽ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ (ഇ.ആർ.ഒ) നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാനായി നൽകുന്ന ഫോം 7 ഒരേ വ്യക്തി മൊത്തമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സ്ഥിരമായി സ്ഥലംമാറിപ്പോയവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പേരുകൾ ഫോം 7 വഴി അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഓരോ നീക്കം ചെയ്യലിലും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇ.ആർ.ഒമാർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാർക്ക് (ബി.എൽ.എ) ഒരു ദിവസം പരമാവധി 10 അപേക്ഷകൾ വരെ സമർപ്പിക്കാം. ഒരു ഏജന്റ് 30-ൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ നൽകിയാൽ അത് ഇ.ആർ.ഒ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെയും എതിർപ്പുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ പ്രതിവാരം ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ കേരളം, അസം, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടക്കുക. എസ്.ഐ.ആർ ഘട്ടം പൂർത്തിയായതോ തുടരുന്നതോ ആയ ഡൽഹി, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എസ്.എസ്.ആർ തീയതികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, ലാഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുതുക്കൽ തീയതികളും പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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