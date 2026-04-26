സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ്; പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അന്തിമ കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
93.19 ശതമാനം പോളിങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 16 ജില്ലകളിലായി 152 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 23 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 29 ന് നടക്കും.
Published : April 26, 2026 at 11:30 AM IST
കൊൽക്കത്ത: രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ അന്തിമ പോളിങ് ശതമാനം പുറത്ത് വിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. 93.19 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥനത്ത് ഇതുവരെയുണ്ടായതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഏപ്രിൽ 23 നായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആദ്യം 92. 25 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് തുടർന്നതിനാൽ കൃത്യമായി കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കമ്മീഷന് സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ മനോജ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്നലെയാണ് (ഏപ്രിൽ 25) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അന്തിമ കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ടത്.
16 ജില്ലകളിലായി 152 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ആകെ 3.61 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 3.36 കോടി പേരാണ് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. 1. 65 കോടി സ്ത്രീകളും 1.71 കോടി പുരഷൻമാരും വോട്ട് ചെയ്തെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ടു.
കൂച്ച് ബെഹാർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 96. 2 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് കൂച്ച് ബെഹാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 95.44 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി സൗത്ത് ദിനാജ്പൂറും 94.79 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി മാൾഡ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുമ്പ് 2011 ലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 84. 72 ശതമാനമായിരുന്നു 2011 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സിപിഐ (എം) നയിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ 34 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്.
ഏപ്രിൽ 29 നാണ് രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. 142 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എസ്ഐആർ പ്രക്രിയക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണിത്. എസ്ഐആർ സമയത്ത് മരിച്ചവർ, താമസം മാറിയവർ, സ്ഥലത്തില്ലാത്തവർ എന്നിവരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ആകെ 91 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെയാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്.
സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 11.63 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. 2025 ജൂണിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എസ്ഐആർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും ടിഎംസിയും എതിർത്തിരുന്നു. എസ്ഐആർ നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഹർജിക്കാരിലൊരാളാണ് മമത.
