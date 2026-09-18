'പൂക്കളും പുല്ലും' പോയി, പകരം മമതയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്, വിമതര്ക്ക് ചിഹ്നമായി 'കവര്' അനുവദിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്
തൃണമുൽ കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് മമത ബാനർജി, ഋതബ്രത ബാനർജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അനുവദിച്ചു.
By PTI
Published : September 18, 2026 at 3:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃണമുൽ കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്ത രൂക്ഷമായ ആഭ്യന്തര പിളർപ്പിനെയും തർക്കങ്ങളെയും തുടർന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ECI) അനുവദിച്ചു. മമത ബാനർജി വിഭാഗത്തിന് 'മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമുൽ കോൺഗ്രസ്' (Mamata All India Trinamool Congress) എന്ന പേരും 'ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ' (Football Player) ചിഹ്നമായി അനുവദിച്ചു. അരൂപ് റോയ് അധ്യക്ഷനും ഋതബ്രത ബാനർജി നേതാവുമായ വിമത വിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമുൽ കോൺഗ്രസ്' (Democratic Trinamool Congress) എന്ന പേരും 'കവർ' (Envelope ) ചിഹ്നവുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ ആറിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം, രേജിനഗർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും ഉപയോഗിച്ച് മത്സരിക്കാം. നേരത്തെ, ഔദ്യോഗിക പാർട്ടി നാമമായ 'ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമുൽ കോൺഗ്രസ്', പരമ്പരാഗത ചിഹ്നമായ 'പൂക്കളും പുല്ലും' എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇരുവിഭാഗത്തെയും വിലക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബർ 18 രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുൻപായി മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ മൂന്ന് പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മിഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
2026-ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തൃണമുൽ കോൺഗ്രസിൽ പരസ്യമായ നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധിയും പിളർപ്പും ഉടലെടുത്തത്. 80 എം എൽ എമാരിൽ 60 പേരുടെയും പിന്തുണയോടെ ഋതബ്രത ബാനർജി നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നതോടെ വിമത നീക്കം ശക്തമായി. 2026 ജൂൺ 22-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് അരൂപ് റോയിയെ പാർട്ടി ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി വിമതർ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
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2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ രൂപീകരിച്ച ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി 2025 ഫെബ്രുവരി 11-ന് അവസാനിച്ചു. അതിനാൽ മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരമില്ല.സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പിന്തുണ തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടു.
പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഭാരവാഹികളുടെ കാലാവധി 3 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 5 വർഷമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എം.പി ഡെറിക് ഒബ്രിയാനും അഭിഭാഷകരും വാദിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം 2027 വരെ നിലവിലെ കമ്മറ്റിക്ക് സാധുതയുണ്ടെന്നും വിമതർ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഇരുവിഭാഗവും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരേ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനായി ബി-ഫോമുകൾ നൽകി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് തർക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ മുന്നിലെത്തിയത്. 1968-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്ന ഉത്തരവധികാരത്തിലെ 15-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം തർക്കത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായതിനാലാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ കമ്മിഷൻ താൽക്കാലികമായി പുതിയ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയത്. അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ ഈ ഇടക്കാല ക്രമീകരണം തുടരും.
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