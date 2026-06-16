തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ട്രെയിനിൽ ശ്വാസംമുട്ടി വിദ്യാർഥി മരിച്ചോ? റെയിൽവേയുടെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ
പരീക്ഷകൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന ദുരിതാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്
Published : June 16, 2026 at 12:21 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ പൊലീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയ ഉദ്യോഗാർഥി തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ട്രെയിനിൽ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (ഇസിആർ). ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും, സംഭവത്തിൽ ആരും മരിച്ചതായി യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് റെയിൽവേയുടെ വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നത്. വൈറലായ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന സംഭവം പാടലീപുത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നതല്ലെന്ന് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
उक्त घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है. यह भी स्पष्टतया बताना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी स्रोत से नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी अफवाह / भ्रम को न फैलाएं. वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों एवं स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया… https://t.co/l9eBwTYay5— East Central Railway (@ECRlyHJP) June 16, 2026
ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന യുവാവിൻ്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ കടുത്ത ക്ഷീണം മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പരീക്ഷകൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന ദുരിതാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ തന്നെ വല്ലാതെ നടുക്കിയെന്നും, കോടീശ്വരന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ധൂർത്തടിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്ര പോലും ഒരുക്കി നൽകുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നിസ്സഹായരായ യുവാക്കളുടെ അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളെ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കോച്ചുകളിൽ ശ്വാസംമുട്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ വിടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വിഷയം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2026
ये उस भारत के लाचार युवा हैं - जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।
चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के… https://t.co/v5uF4l7bOV
കന്യാകുമാരി എംപിയായ വിജയ് വസന്തും ഇതേ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. കടുത്ത ചൂടും ശ്വാസംമുട്ടലും തിക്കിത്തിരക്കും കാരണമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയ വിദ്യാർഥി മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം. മതിയായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാതെ വിദ്യാർഥികളുടെ വീടുകളിൽനിന്ന് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടിയെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കോച്ചിനുള്ളിൽ അവശനായ യുവാവിനെ സഹയാത്രികർ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത്. ബിഹാർ പൊലീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ വൻ തിരക്കാണ് പട്ന ജംക്ഷനിലും ബിഹാറിലെ മറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ട്രെയിനുകൾ വൈകുന്നതും റദ്ദാക്കുന്നതും മതിയായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ഉദ്യോഗാർഥികളെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാന പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ച് റെയിൽവേ
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ട്രെയിനുകളുടെ വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ, പൊലീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പ്രത്യേക പരീക്ഷാ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
A student lost his life on a train in Patna due to extreme overcrowding, unbearable heat, and suffocation while travelling to appear for an examination.— Vijay Vasanth (@iamvijayvasanth) June 16, 2026
This raises serious questions about governance. Examination centres are being allotted 300–400 km away from candidates’ homes,…
ബിഹാറിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സുഗമവും സൗകര്യപ്രദവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രാക്ലേശം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഈ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും യാത്രകൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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