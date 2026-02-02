ETV Bharat / bharat

കശ്‌മീരിലും ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാറിലും ഭൂചലനം; 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

രണ്ടിടങ്ങളില്‍ ഭൂചലനം. കശ്‌മീരിലും ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാറിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

KASHMIR EARTHQUAKE KASHMIR BARAMULLA EARTHQUAKE ANDAMAN NICOBAR ISLANDS EARTHQUAKE
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 10:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ബാരാമുള്ളയില്‍ ഭൂചലനം. റിക്‌ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 5.35ഓടെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. പഠാനാണ് ഭൂചലനത്തിന്‍റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. 10 കീമി ആഴത്തില്‍ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സെന്‍റർ ഓഫ് സീസ്മോളജി (എൻസിഎസ്) എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

സമാന സംഭവം ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാറിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 3 മണിക്കാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്‌ടര്‍സ്‌കെയിലില്‍ 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി എൻസിഎസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തില്‍ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായതായി എൻസിഎസ് അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ. നേരത്തെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം സുമാനിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ നിരവധി പേര്‍ മരിക്കുകയും സ്വത്തുവകകള്‍ നശിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Also Read: ഒപിയും അധ്യാപനവും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു; മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സമരത്തിന് തുടക്കം

TAGGED:

KASHMIR EARTHQUAKE
KASHMIR BARAMULLA EARTHQUAKE
ANDAMAN NICOBAR ISLANDS
EARTHQUAKE
EARTHQUAKE IN KASHMIR AND ANDAMAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.