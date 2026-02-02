കശ്മീരിലും ആന്ഡമാന് നിക്കോബാറിലും ഭൂചലനം; 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
രണ്ടിടങ്ങളില് ഭൂചലനം. കശ്മീരിലും ആന്ഡമാന് നിക്കോബാറിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
Published : February 2, 2026 at 10:19 AM IST
ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയില് ഭൂചലനം. റിക്ടര് സ്കെയിലില് 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 5.35ഓടെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില് ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പഠാനാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. 10 കീമി ആഴത്തില് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് സീസ്മോളജി (എൻസിഎസ്) എക്സില് കുറിച്ചു.
സമാന സംഭവം ആന്ഡമാന് നിക്കോബാറിലും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 3 മണിക്കാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്ടര്സ്കെയിലില് 4.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി എൻസിഎസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തില് പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായതായി എൻസിഎസ് അറിയിച്ചു.
EQ of M: 4.7, On: 02/02/2026 05:35:54 IST, Lat: 34.14 N, Long: 74.41 E, Depth: 10 Km, Location: Baramulla, Jammu & Kashmir.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 2, 2026

EQ of M: 4.6, On: 02/02/2026 03:31:12 IST, Lat: 9.03 N, Long: 92.78 E, Depth: 10 Km, Location: Nicobar Islands.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 1, 2026

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ. നേരത്തെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം സുമാനിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതില് നിരവധി പേര് മരിക്കുകയും സ്വത്തുവകകള് നശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
