'ഭൂചലനത്തിൽ നടുക്കം മാറാതെ പ്രദേശവാസികള്'; ഡൽഹിയിലും ജമ്മു കശ്മീരിലുമുണ്ടായ ഭൂചലത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം അഫ്ഗാൻ
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.04 നാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ചണ്ഡീഗഡിൽ, ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും താമസക്കാർ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
Published : June 28, 2026 at 7:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ നടുക്കം മാറാതെ പ്രദേശവാസികള്. ഭാഗ്യവശാൽ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെ ഒരു നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാകാത്തതാണ് വലിയ ആശ്വാസമെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു.
ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ആളുകൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഓടുന്നത് കണ്ടു. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ താൻ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി സ്വദേശി ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. "കസേര കുലുങ്ങി... ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെ ഒരു നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല..." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.04 നാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നാണ് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളായ ഖോസ്റ്റ്, നംഗർഹാറിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ പ്രകമ്പനമാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ പാകിസ്താൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദ്, സ്വാത്, ഹാംഗു, വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ, ചിത്രാൽ, റാവൽപിണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഡൽഹിയിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും നിരവധി പേർ പരിഭ്രാന്തരായി കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ആളപായമോ വലിയ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചണ്ഡീഗഡിൽ, ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും താമസക്കാർ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വൈകുന്നേരം 7.04 ന് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം 215 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജർമിന് 43 കിലോമീറ്റർ തെക്കായിട്ടാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു. വൈകുന്നേരം 7:04 ന് 215 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. "EQ of M: 6.2, On: 27/06/2026 19:04:51 IST, Lat: 36.442 N, Long: 70.672 E, Dept: 215 കിമി എന്നാണ് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം ബുധനാഴ്ച വെനിസ്വേലയിൽ ഉണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വെനസ്വേലയിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടായ രണ്ട് അതിശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 920 കടന്നു. മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ ദുരന്തത്തിൽ ആയിരങ്ങളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി നാട്ടുകാർ തന്നെ നേരിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്.
Also Read: ദുരന്തഭൂമിയായി വെനസ്വേല: മരണം 920 കടന്നു, കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി ആയിരങ്ങൾ