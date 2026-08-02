ഡല്ഹിയില് ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.9 തീവ്രത, പ്രഭവകേന്ദ്രം നോർത്ത് ജില്ലയിൽ
ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയിലെ വടക്കൻ ജില്ലയിൽ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 8:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ നോർത്ത് ജില്ലയിൽ 2.9 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (NCS) അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 04:01 ന് 8 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. 28.721 N അക്ഷാംശത്തിലും 76.957 E രേഖാംശത്തിലുമാണ് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് എന്സിഎസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
EQ of M: 2.9, On: 02/08/2026 04:14:01 IST, Lat: 28.721 N, Long: 76.957 E, Depth: 8 Km, Location: North District, Delhi.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 1, 2026
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ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലും ഉപരിതലത്തിന് ഏകദേശം 700 കിലോമീറ്റർ താഴെയും എവിടെയും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ശാസ്ത്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, 0-700 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഭൂകമ്പ ആഴ പരിധിയെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. യുഎസ്ജിഎസ് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇവയെ ആഴം കുറഞ്ഞ, ഇടത്തരം, ആഴം കൂടിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ആഴം കുറഞ്ഞ ഭൂകമ്പങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആഴം കുറഞ്ഞ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പൊതുവെ അപകടകരമാണ്. കാരണം, ആഴം കുറഞ്ഞ ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം കുറവാണ്, ഇത് ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിനും ഘടനകൾക്ക് കൂടുതൽ നാശത്തിനും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.
ഡല്ഹിയില് ജൂണിലും ഭൂചലനം
ഡൽഹിയിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് ശക്തമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടായി. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളായ ഖോസ്റ്റ്, നംഗർഹാറിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. കൂടാതെ പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദ്, സ്വാത്, ഹാംഗു, വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ, ചിത്രാൽ, റാവൽപിണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.
ലോകത്തെ നടുക്കിയ ഇരട്ട ഭൂകമ്പങ്ങളാണ് വെനിസ്വേലയിലുണ്ടായത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ നിലംപൊത്തുകയും 50,000ത്തിലധികം ആളുകളെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്.
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