ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 4.9 തീവ്രതയിൽ ഭൂചലനം; പ്രകമ്പനം ഡൽഹിയിലും
നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുടെ (എൻസിഎസ്) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാത്രി 10.23നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.
Published : October 7, 2026 at 7:02 AM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽ 4.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രകമ്പനം ഡൽഹിയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും (എൻസിആർ) അനുഭവപ്പെട്ടു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുടെ (എൻസിഎസ്) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാത്രി 10.23നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ചമോലിയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ 13 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും (യുഎസ്ഡിഎംഎ) ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി 10.40ഓടെയാണ് എൻസിഎസ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയത്.
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബാഗേശ്വർ, പിത്തോറഗഡ്, ചമ്പാവത്ത്, രുദ്രപ്രയാഗ്, ചമോലി എന്നീ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതിനുപുറമെ ഭോവാലി, ഹൽദ്വാനി, ഖാട്ടിമ, ഋഷികേശ്, ഗോപേശ്വർ, ബദരീനാഥ്, ഡെറാഡൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി. ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിരവധി പേർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂചലന സമയത്ത് തൻ്റെ ഇരിപ്പിടം കുലുങ്ങിയതായി ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് നിവാസി വ്യക്തമാക്കി.
തീവ്രതയും പ്രഭവകേന്ദ്രവും
ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിലെ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഊർജം പുറത്തുവിടുന്ന ഭൂഗർഭ സ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ബിന്ദുവിനെയാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അകലുംതോറും പ്രകമ്പനത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയുമെങ്കിലും ഭൂചലനത്തിൻ്റെ ആഴം, പ്രാദേശിക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂചലനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും (മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്) തീവ്രതയും (ഇൻ്റൻസിറ്റി) തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് വ്യാപ്തി. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഭൂചലനം എത്രത്തോളം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് തീവ്രത. 4.9 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം പൊതുവെ മിതമായ ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടാമെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള ഹിമാലയൻ മേഖല
ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ നിരന്തരമായ ചലനം കാരണം ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡും വിശാലമായ ഹിമാലയൻ പ്രദേശവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫലകം യുറേഷ്യൻ ഫലകത്തിനടിയിലേക്ക് തെന്നിനീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിരന്തരം ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പുതിയ ഭൂചലനം ഈ മേഖലയുടെ ഭൂകമ്പ സാധ്യതകളെ വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂകമ്പ സാധ്യതാ മേഖലകളായ സോൺ നാല്, അഞ്ച് എന്നിവയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. 1999ൽ ചമോലിയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ നൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രകമ്പനങ്ങൾ പോലും ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ സജ്ജമാണെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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