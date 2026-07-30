മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ ഭൂചലനം; തീവ്രത 3.8, ആളപായമില്ല
ദേശീയ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ (എൻസിഎസ്) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭൂമിക്കടിയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം
By ANI
Published : July 30, 2026 at 8:33 AM IST
നാസിക്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 3.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പുലർച്ചെ 2.37നാണ് നാസിക്കിനെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളെയും നടുക്കിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്.
ദേശീയ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ (എൻസിഎസ്) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭൂമിക്കടിയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. 20.448 ഡിഗ്രി വടക്കൻ അക്ഷാംശത്തിലും 73.708 ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിലുമാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് എൻസിഎസ് ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ 2.37ന് ആരംഭിച്ച് സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ടുനിന്ന പ്രകമ്പനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
EQ of M: 3.8, On: 30/07/2026 02:37:41 IST, Lat: 20.448 N, Long: 73.708 E, Depth: 5 Km, Location: Nashik, Maharashtra.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) July 29, 2026
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ഭൂചലനത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറവായതിനാൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവായി. എങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോടി. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർച്ചയായ പ്രകമ്പനങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി നാസിക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഭൂചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുർഗാന, കൽവാൻ, ദിൻഡോരി, പേഠ് തുടങ്ങിയ താലൂക്കുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പ്രകമ്പനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായുള്ള ഭൂചലനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഡാമുകൾ, പാലങ്ങൾ, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ നാസിക് കലക്ടർ ആയുഷ് പ്രസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാനും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ സേനയും പൊലീസും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
ആഴം കുറഞ്ഞ ഭൂചലനങ്ങൾ അപകടകരം
യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 700 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴത്തിലാണ് സാധാരണയായി ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെ ശാലോ (0-70 കിലോമീറ്റർ), ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് (70-300 കിലോമീറ്റർ), ഡീപ് (300-700 കിലോമീറ്റർ) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാസിക്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടായത് വെറും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ആഴത്തിലുള്ള ശാലോ (ആഴം കുറഞ്ഞ) വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭൂചലനമാണ്.
ഇത്തരം ഭൂചലനങ്ങളിൽ പ്രകമ്പന തരംഗങ്ങൾക്ക് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയാകും. അതിനാൽ തന്നെ ആഴമേറിയ ഭൂചലനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ കുലുക്കം സൃഷ്ടിക്കാനും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും ഇത്തരം ഭൂചലനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളായതിനാൽ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സുരക്ഷിതമായ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
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