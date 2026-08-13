ലഡാക്കിലെ ലേയിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; തീവ്രത 5.5, ആളപായമില്ല
ഇന്ന് രാവിലെ കൃത്യം 6.05നാണ് ലേയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു
Published : August 13, 2026 at 7:33 AM IST
ലേ: ലഡാക്കിലെ ലേയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ ഇതുവരെ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയാണ് (എൻ.സി.എസ്) ഭൂചലനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇന്ന് രാവിലെ കൃത്യം 6.05നാണ് ലേയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി വ്യക്തമാക്കി. അതിരാവിലെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കുലുക്കത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി. എന്നാൽ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എവിടെയും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായി.
EQ of M: 5.5, On: 13/08/2026 06:05:15 IST, Lat: 36.881 N, Long: 74.402 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 13, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @DrNKalaiselvi @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/PWjNXlhVk0
ഹിമാലയൻ പർവത നിരകളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ലഡാക്ക്, ജമ്മു കശ്മീർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂകമ്പ സാധ്യത ഏറെയുള്ള മേഖലകളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റുകളുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉയർന്ന ഭൂകമ്പ സാധ്യതാ മേഖലയായ സോൺ നാല്, അഞ്ച് എന്നിവയിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രകമ്പനങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ലഡാക്കിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.
EQ of M: 5.5, On: 13/08/2026 06:05:15 IST, Lat: 36.881 N, Long: 74.402 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 13, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @DrNKalaiselvi @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/PWjNXlhVk0
ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തനിവാരണ സേനയും പൊലീസും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും, പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പഴയതും ബലക്ഷയമുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഭൂകമ്പ മാപിനികളിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ലേയിൽ ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ എൻ.സി.എസ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പർവത പ്രദേശമായതിനാൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനുള്ള സാധ്യതകളും അധികൃതർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അതിനാൽ മലയോര പാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ ഡ്രൈവർമാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ഇത്തരം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ലഡാക്കിലെ ജനജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും ദുഷ്കരമാക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലൂടെയും ബോധവത്കരണത്തിലൂടെയും അപകടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ലഡാക്കിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി പ്രദേശമായതിനാൽ സൈന്യവും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനോ യാതൊരു തടസ്സവും നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി.
Also Read:- 20,000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം, 13 പ്രതികൾ; നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ നിർണായക വാദം ഇന്ന്