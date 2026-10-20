ഇന്ത്യ–യുഎസ് ബന്ധം ദൃഢമാക്കും; മുംബൈയില് ചര്ച്ച നടത്താന് എസ് ജയശങ്കറും മാര്ക്കോ റൂബിയോയും
ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 22 വരെ വരെയാണ് മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം
Published : October 20, 2026 at 10:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചർച്ചകൾക്കായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 22 വരെ നീളുന്ന ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജം, പ്രതിരോധം, നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം റൂബിയോ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമീപകാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെയും വ്യാപാര തർക്കങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദർശനത്തിന് വലിയ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിർദിഷ്ട ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ 2025-ൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ നടന്നുവരികയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പരസ്പര വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, താരിഫ് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, താരിഫ് ഇതര വ്യാപാര തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് കരാറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ തീരുവ നിരക്കുകൾ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം വ്യാപാരബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപവും കയറ്റുമതിയും വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് അമേരിക്ക വളരെ അടുത്തെത്തിയതായി റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ പുരോഗതിയും പരിഗണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
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റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉപരോധ നടപടികളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റൂബിയോയുടെ പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. റഷ്യൻ എണ്ണ പ്രധാനമായും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. അതിനാൽ വ്യാപാര ചർച്ചകളും റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ നയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.
ഊർജം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ; സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാൻ നീക്കം
ഊർജസുരക്ഷ, പ്രതിരോധ സഹകരണം, വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും നിർണായകവും വളർന്നുവരുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാണ്. നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുക, വ്യവസായ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിനും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾക്കും അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നുവരാം.
വലിയൊരു അമേരിക്കൻ വ്യവസായ പ്രതിനിധി സംഘവും റൂബിയോയെ അനുഗമിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സന്ദർശനത്തിന് നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യത്തിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യവും കൈവരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ വ്യാപാര-നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിലെ തടസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനം വേദിയാകാം.
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ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 2.15ന് റൂബിയോ എത്തുമെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. യുഎസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 250-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്വീകരണത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ബുധനാഴ്ച ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലേക്കും റൂബിയോ യാത്ര നടത്തും.
ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകൾ
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ചുമത്തിയ അധിക തീരുവകളും 2025 മെയ് മാസത്തിലെ ഇന്ത്യ–പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ അവകാശവാദങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത്.
കൂടാതെ, അമേരിക്കയുടെ പുതിയ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും എച്ച്-1ബി വിസാ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഇന്ത്യയിലെ ഐടി മേഖലയെയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (ടിസിഎസ്), വിപ്രോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കാർഡ് നടപടിക്രമങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ബന്ധത്തിൽ പുതിയ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കിടയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായേക്കും.
മുംബൈയിൽ റൂബിയോ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പരിപാടി 2008 നവംബർ 26-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ആക്രമണത്തിൽ 160-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ആറ് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി താജ് ഹോട്ടലിലെ സ്മാരകത്തിൽ റൂബിയോ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പൊതുവായ താത്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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