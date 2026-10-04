ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ; ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന റിയാസ് ഹമീദുല്ലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എസ്. ജയശങ്കർ
ഇന്ത്യയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന റിയാസ് ഹമീദുല്ലയുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
By ANI
Published : October 4, 2026 at 4:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന റിയാസ് ഹമീദുല്ലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ റിയാസ് ഹമീദുല്ലയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എസ്. ജയശങ്കർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ റിയാസ് ഹമീദുല്ല നൽകിയ സംഭാവനകളെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.
സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന നയതന്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹകരണത്തെയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊരു യാത്രയയപ്പ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തേഷമുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ തൻ്റെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ വിലമതിക്കുകയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
Pleased to receive Bangladesh High Commissioner @hamidullah_riaz for a farewell call. Appreciate his contribution and wish him all the best in future endeavours. 🇮🇳 🇧🇩 https://t.co/JZhYIsruxC— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 4, 2026
പരസ്പര വിശ്വാസം, അന്തസ്, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ദീർഘകാലത്തേക്ക് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് റിയാസ് ഹമീദുല്ല വ്യക്തമാക്കി. ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ സെക്രട്ടറി ആയി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് റിയാസ് ഹമീദുല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റത്. ഈ മാസം ആദ്യം, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ദിനേഷ് ത്രിവേദി ധാക്കയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധകാര്യ മന്ത്രി അഹമ്മദ് അസം ഖാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ധാക്കയിൽ വച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂൺ കബീറുമായി ദിനേഷ് ത്രിവേദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഇരുപക്ഷവും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ക്രിയാത്മകവും ഗുണപരവുമായ ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന പങ്കാളിത്തം വളർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു. നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശുമായി ക്രിയാത്മകവും ഗുണപരവും ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നതുമായ ബന്ധം ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്, സെപ്റ്റംബർ 22-ന് നടന്ന പ്രതിവാര വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
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