പാറ്റകളുടെ മാതൃകയില് അടുത്ത പോരാട്ടക്കാര്; ഇ20 ജനതാപാര്ട്ടിയുടെ പോരാട്ടം നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോള് വാങ്ങാന് അവസരം തേടി
മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങള് കലര്ത്തിയ പെട്രോളിനൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ പെട്രോള് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്മാര്ക്കും ഉണ്ടെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാ ഇന്ധന വില്പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോളും ആവശ്യക്കാര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.
Published : July 26, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 2:41 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നീറ്റ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര്മന്തറില് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി നടത്തി വന്ന പ്രക്ഷോഭം വിജയം കണ്ടതോടെ അടുത്ത സമര പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു യുവജന കൂട്ടായ്മ. ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ പെട്രോള് സംബന്ധിച്ചാണ്. ഓരോ പൗരനും പരിശുദ്ധമായ പെട്രോള് വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനും അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇവര്.
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എഥനോള് കലര്ത്തുന്ന പെട്രോള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം എന്ജിന്റെ കാര്യക്ഷമതയില് ഉപഭോക്താക്കള് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെലവ്, ദീര്ഘകാല പ്രകടനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും ഇവര് ആശങ്കപ്പെടുന്നു. വാഹനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
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ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരിയുടെയും ഹര്ദീപ് സിങ് പുരിയുടെയും വസതിയിലേക്ക് അടക്കം ഈ മാസം 31ന് മാര്ച്ച് നടത്താനാണ് ആലോചന. ഇ20യ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തുള്ള തഹ്സീന് പുനെവാലയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സമരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം പ്രതിപക്ഷവും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
എഥനോള് കലര്ത്തിയ പെട്രോള് വാങ്ങാന് താത്പര്യമുള്ളവര് അത് വാങ്ങട്ടെയെന്നും ഒപ്പം ശുദ്ധമായ പെട്രോള് വേണ്ടവര്ക്ക് അത് വാങ്ങാന് അവസരം ഒരുക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. തങ്ങള് സബ്സിഡികളോ സൗജന്യ ഇന്ധനമോ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എഥനോള് കലര്ത്തിയ പെട്രോള് വേണ്ടെന്ന നിലപാടുമില്ല. എന്നാല് അതേസമയം ശുദ്ധമായ പെട്രോളും ആവശ്യക്കാര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നതാണ് ആവശ്യം.
സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്
- നൂറ് ശതമാനം പരിശുദ്ധമായ പെട്രോള് ലഭ്യമാക്കുക
- സുതാര്യമായ ഇന്ധന ലേബലിങ് നടപ്പാക്കുക. ഇത് വഴി ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഓരോന്നും തിരിച്ചറിയാനും കൃത്യമായത് വാങ്ങാനും സാധിക്കും.
- മൈലേജ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പഠനങ്ങള് നടത്തുക. എന്ജിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും അറ്റകുറ്റച്ചെലവ് സംബന്ധിച്ചും പഠനം നടത്തുക. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.
- ഒരൊറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ആളുകളെ ചുരുക്കാതെ അവര്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക
- ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമല്ല.മറിച്ച് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്.
ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സുതാര്യത വേണം, കാര്യങ്ങള് അവര് വിശദമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്ധന നയത്തില് വിശ്വാസ്യത പുലര്ത്തണം. മറ്റുള്ള സാധനങ്ങള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങാനാകുന്നത് പോലെ പെട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിലും വേണം.
ഒരൊറ്റ ആവശ്യം ഒരൊറ്റ അവകാശം
നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോള് തെരഞ്ഞെടുക്കാന് അവസരമൊരുക്കുക.
ഇതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് പ്രതിപക്ഷവും പ്രധാനെ വീഴ്ത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഗഡ്കരിയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ആലോചന.
ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൂട്ടായ്മകള് രൂപീകരിച്ച് വളരെ ആസൂത്രിതമായി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഇവരുടെ ആലോചന. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളില് രാജ്യം ഇത്തരം നിരവധി സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മകള്ക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കും വേദിയാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതെല്ലാം.