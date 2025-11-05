അങ്ങനെ പാസ്പോര്ട്ടും ഹൈടെക്കായി; ഇനി ലഭിക്കുക ചിപ്പുള്ള ഇ-പാസ്പോര്ട്ട്, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
പാസ്പോര്ട്ടില് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിപ്പില് ഉടമയുടെ വ്യക്തിഗത, ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങള് പൂര്ണമായും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും.
Published : November 5, 2025 at 4:34 PM IST
രാജ്യത്ത് പഴയ രീതിയിലുള്ള പാസ്പോര്ട്ടിന്റെ കാലം കഴിയുകയാണ്. യാത്രകള് കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാന് ഇനിയെത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്പോര്ട്ടുകളാണ്. സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ആധുനികവും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ യാത്രയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് കൂടിയാണ് ഇ-പാസ്പോർട്ടുകൾ.
എന്താണ് ഇ-പാസ്പോർട്ട്?
ഇ-പാസ്പോർട്ട് കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിന് സമാനമാണ്. പക്ഷേ പിൻ കവറിൽ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിപ്പ് പാസ്പോർട്ട് ഉടമയുടെ വ്യക്തിഗത, ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങളായ വിരലടയാളം, മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റ, ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. പാസ്പോർട്ടിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചിപ്പിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇത് വ്യാജമാക്കുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറയ കാര്യമാണ്.
ഇ-പാസ്പോർട്ടിന് ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?
സാധാരണ പാസ്പോർട്ടിന് അർഹതയുള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഇ-പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും (പിഎസ്കെ) പോസ്റ്റോഫിസ് പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും (പിഒപിഎസ്കെ) മാത്രമേ നിലവിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രാദേശിക പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസിൽ ഇ-പാസ്പോർട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഭാവിയിൽ പുതിയ അപേക്ഷകർക്കും പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇ-പാസ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ സേവനം വിപുലീകരിക്കാനും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
ഇ-പാസ്പോർട്ടിനുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ എന്താണ്?
- ആദ്യം ഔദ്യോഗിക പാസ്പോർട്ട് സേവാ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
- ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
- ആവശ്യമായ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റോഫിസ് പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഒരു അപ്പോയിമെൻ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ, ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ (വിരലടയാളങ്ങൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പോലുള്ളവ) ശേഖരിക്കും.
- പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ ശേഷം, ഇ-പാസ്പോർട്ട് ഒരു എംബഡഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിക്കും.
ഇ-പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വേഗത്തിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ്.
- ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിന് ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
- പാസ്പോർട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പകർത്തുന്നതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും തടയും.
- ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്ര ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
