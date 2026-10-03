“നിങ്ങളെയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു”; 174 ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന് ദുബായ് കിരീടാവകാശിയുടെ ആദരം
മച്ചാർ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും മികച്ച ചികിത്സയിലാണെന്നും യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു
By PTI
Published : October 3, 2026 at 7:00 PM IST
ദുബായ്: ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസിനിടെ സഹപൈലറ്റിൻ്റെ അക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വിമാനത്തെയും യാത്രക്കാരെയും ധീരമായി രക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രശംസിച്ച് ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം. വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ പൈലറ്റ് കാണിച്ച ധീരതയെയും ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തെയും ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മച്ചാറിനെ കിരീടാവകാശി ഹംദാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദർശിക്കുകയും കൂടിക്കാഴ്ച യുടെ ചിത്രങ്ങൾ എക്സിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കിരീടാവകാശി "ഞങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പൂർണമായ അഭിനന്ദനവും പ്രശംസയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്," എന്ന് പറഞ്ഞു.
During a visit to Captain Smit Machchhar… the flydubai pilot who embodied the highest degrees of courage, responsibility, and care for human life.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 3, 2026
From us, and from the leadership of the nation, he has our full appreciation and praise.
We are proud that he is part of our… pic.twitter.com/QgpQxdcK5C
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"അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായതിൽ... ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിൽ... അതുപോലെ തന്നെ യുഎഇ നിലകൊള്ളുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ - അതായത് കരുണയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും നാട് എന്ന നിലയിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ - ഭാഗമായതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു," എന്ന് കിരീടാവകാശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മച്ചാർ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും മികച്ച ചികിത്സയിലാണെന്നും യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ധീരനായ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മികച്ച ചികിത്സയിലാണ്, അദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായും പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്; വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തിക്കായി എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് എംബസി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
മച്ചാറിന് ചികിത്സ നൽകിയതിന് യുഎഇ സർക്കാരിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ എംബസി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗമുക്തിക്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തങ്ങളും ചേരുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുഎഇ, സഹപൈലറ്റ് ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സഹപൈലറ്റ് 'ക്രാഷ് ആക്സ് (വിമാനത്തിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം) ഉപയോഗിച്ച് മച്ചാറിനെ ആക്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഹമദ് സെയ്ഫ് അൽ ഷംസി പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ WAM റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പരിക്കുകൾക്കിടയിലും കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ മച്ചാറിന് സാധിച്ചു, ഇത് യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു എന്നും നേരത്തെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
മച്ചാറിനെ ആക്രമിച്ച സഹപൈലറ്റ് ഒമാൻ സ്വദേശിയായ ഹമാം അൽ-ഹമ്മാമി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 'വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
174 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച വിമാനം അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും, 34,000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് 17,000 അടിയിലധികം താഴേക്ക് അതിവേഗം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത ശേഷം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലുള്ള പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.
ബുധനാഴ്ച്ച ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം FZ1073-ൻ്റെ കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ചാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിന് കുത്തേറ്റതും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതും. തബൂക്കിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, തുടർചികിത്സയ്ക്കായി മച്ചാറിനെ അബുദാബിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
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