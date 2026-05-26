മദ്യ ലഹരിയിൽ പൊലിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ജീവന്; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
കാറും ഇരുചക്ര വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് പതിനൊന്നുകാരന് മൗനിഷിന് ദാരുണാന്ത്യം. 17 വയസു കാരന് മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ മൗനിഷിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരും മുത്തച്ഛനും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
Published : May 26, 2026 at 7:10 PM IST
ചെന്നൈ: കാറും ഇരുചക്ര വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. 17കാരന് മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. തിരുപ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള കൂടപ്പട്ടു നിവാസിയായ ചന്ദ്രുവിൻ്റെ മകന് മൗനിഷ് (11) ആണ് മരിച്ചത്.
ചെന്നൈയിൽ പാനി പൂരി കട നടത്തുകയാണ് ചന്ദ്രു. തിരുപ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ ജോലാർപേട്ടിനടുത്തായിരുന്നു സംഭവം. അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ മൗനിഷിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരും മുത്തച്ഛനും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 17 കാരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപകട സമയത്ത് കുട്ടി മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ മദ്യപിച്ചാണ് വാഹനമോടിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ...
അച്ഛനെ കാണാനുള്ള മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ യാത്രയാണ് ഒടുവിൽ കണ്ണീരിൽ കലാശിച്ചത്. സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയായതിനാൽ മൗനിഷും സഹോദരിമാരും അച്ഛനെ കാണാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. മെയ് 25 തിങ്കളാഴ്ച കൂടപ്പട്ടുവിൽ ക്ഷേത്രോത്സവം നടക്കാനിരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രു കുട്ടികളെ ട്രെയിനിൽ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു.
മുത്തച്ഛൻ പെരുമാൾ ജോലാർപേട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനലിലെത്തിയ കുട്ടികളുമായി വാഹനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശിയായ 17 വയസ് പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ വാണിയമ്പാടിയിൽ പോയതും മദ്യപിച്ച് കാർ ഓടിച്ചതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. പെരുമാളിൻ്റെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിലേക്ക് അമിത വേഗതയിൽ കാർ ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നാല് പേരും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണു. നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസിൽ തിരുപ്പത്തൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ജോലാർപേട്ട് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പെരുമാളും രണ്ട് സഹോദരിമാരും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മൗനിഷിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മരിച്ചതായും ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
17കാരൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി പൊലീസ്
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് പൊലീസ്.18 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് കോടതികൾ പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 17 കാരന് കാർ ഓടിക്കാൻ ആരാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
