ലഹരി അടിമത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം; മനുഷ്യ ജീവനുകള്, പണം, വേരുകളും ഇരകളും
3700 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കള്, പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം ഒന്പത് ലക്ഷം മരണങ്ങള്, ഇന്ത്യയിലെ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന വിപത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും നാം നല്കേണ്ടി വരുന്ന വിലകളെയും കുറിച്ച് എട്ട് പ്രത്യേക പതിപ്പുകളിലായി ഇടിവി ഭാരത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
Published : June 19, 2026 at 5:26 PM IST
ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലവിഭാഗങ്ങളിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പഞ്ചാബിലെ കറുപ്പ് പ്രതിസന്ധി മുതല് കേരളത്തിലെ നിശാപാര്ട്ടികള് വരെയും കറുപ്പ് വിതരണ ശൃംഖല പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ദേശീയപാതകളിലെ ഭക്ഷണശാലകള് മുതല് ഹെറോയിന് പാതകളായ ഗോള്ഡന് ക്രെസന്റ്, ഗോള്ഡന് ട്രയാങ്കിള് ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഈ വിപത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
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രാജ്യത്ത് 3700 ലക്ഷത്തിലേറെ പേര് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് സര്ക്കാര് വിലയിരുത്തുന്നത്. ലഹരിക്കടിപ്പെട്ട് പതിനായിരങ്ങള് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് മൂലമോ സാമൂഹ്യപ്രത്യാഘാതങ്ങള് കാരണമോ മരിക്കുന്നു. മാനുഷിക ദുരന്തത്തിനുമപ്പുറം ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂടിയാകുകയും സമൂഹത്തെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ധനമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
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മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ഭാരത്( Bharat against drugs) എന്ന എട്ട് പ്രത്യേക റിപ്പോര്ട്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മയക്കുമരുന്നുകള് എത്തുന്ന വഴി, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ചെലവ്, ഇവയ്ക്കെതിരെ സര്ക്കാരും സമൂഹവും സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരും കൈക്കൊള്ളുന്ന നൂതന സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം ഞങ്ങള് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ലഹരിസെന്സസ് മുതല് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര് വരെയും ബിഹാറിലെ നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പരമ്പര പരിശോധിക്കുന്നു. ഇവയില് എന്തെല്ലാം വിജയിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും ഞങ്ങള് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്തില് നിന്ന് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പരിശോധിക്കുന്നു.
കണക്കുകള് ഞെട്ടിക്കുന്നത്,ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിക്കുന്നു, കുടുംബങ്ങള് തകരുന്നു
ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രിലില് പഞ്ചാബിലെ കപൂര്ത്തലയില് നിന്ന് പൊലീസിന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫോണ്കോളെത്തി. തനിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് മൂലം ഇതിനകം നാല് മക്കളെ നഷ്ടമായെന്ന് ആ സ്ത്രീ കണ്ണീരോടെ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരാള് ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോള് മരണം കാത്ത് കഴിയുകയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് തങ്ങളുടെ അയല്പ്പക്കങ്ങളെയും തകര്ത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില അമ്മമാര്ക്ക് ഏക സന്താനങ്ങളെ നഷ്ടമായി.മറ്റുചിലര്ക്ക് രണ്ട് പേരെ, തനിക്ക് ഈ ദുരന്തം മൂലം നാല് മക്കളെ നഷ്ടമായി. ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മയക്കുമരുന്നുകാരെ പിടികൂടൂ. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ മകനും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
ഈ ദുരന്തം പതിറ്റാണ്ടുകളായി മയക്കുമരുന്ന് വിപത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്ന പഞ്ചാബിനെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചു. ഈ അമ്മയുടെ കഥ പഞ്ചാബില് മാത്രമായി പക്ഷേ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെയാകെ ആശങ്കയാണ്. അതിരുകളും വര്ഗങ്ങളും പ്രായവും എല്ലാം തകര്ത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധി പടരുകയാണ്.
2017 പഞ്ചാബ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സംവിധായകന് അഭിഷേക് ചൗബേ ഹിന്ദി ചിത്രം ഉദതാ പഞ്ചാബ് എന്ന ചലച്ചിത്രം 2016ല് എടുത്തപ്പോള് ഇതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മയക്കുമരുന്ന് പ്രതിസന്ധി പര്വതീകരിച്ചു എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങള്. പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ്. എന്നാല്യാഥാര്ത്ഥ്യം പകല്പോലെ വ്യക്തമാണ്. വലിയ ഒരു വിഭാഗം യുവാക്കള് ഈ വിപത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്.
2024ല് മാത്രം പഞ്ചാബില് അമിതമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് 106 പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായെന്ന് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ നാല് ദിവസവും ഇത്തരത്തില് ഒരു ജീവന് എന്ന തോതില് നഷ്ടമാകുന്നു. എന്നാല് ഈ കണക്കുകള്ക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് ഒരേ കഥയാണ്. ഇവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാല് ഓരോ മരണത്തിനും ഓരോ തകര്ന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കഥയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം. മാറി മറിഞ്ഞു പോയ എണ്ണമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങള്.
പഞ്ചാബിലെ പ്രതിസന്ധി വലിയ ദേശീയ വെല്ലുവിളി
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യ 147 കോടിയാണ്. രാജ്യത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 3700 ലക്ഷമാണെന്ന് സാമൂഹ്യനീതി ശാക്തീകരണ ദേശീയ സര്വേയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി. പത്തിനും 75നുമിടയില് പ്രായമുള്ള 1600 ലക്ഷം പേര് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 310 ലക്ഷം പേര് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഹെറോയിനും കറുപ്പും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ശതമാനം വരും. 8.5 ലക്ഷം പേര് ലഹരി മരുന്നുകള് കുത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്നും കണക്കുകള് പറയുന്നു.
ഈ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ണികള് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 2023ല് മദ്യവും പുകയിലയും കൂടാതെയുള്ള ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനഞ്ചിനും അറുപത്തിനാലിനുമിടയില് പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം 3160 ലക്ഷമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കുറ്റകൃത്യ ഓഫീസിന്റെ കണക്കുകള് പറയുന്നു. ആഗോളതലത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ കറുപ്പ്, ഉത്തേജകമരുന്നുകള്, കൊക്കെയ്ന്, എംഡിഎംഎ തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളടക്കം വിപണിയില് സുലഭമായി കിട്ടുന്നു.
മയക്കുമരുന്നെടുക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവനുകള്
ആഗോളതലത്തില് മദ്യപാനം മൂലം പ്രതിവര്ഷം 26 ലക്ഷം പേര് മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കുകള് പറയുന്നത്. പുകവലി, മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്നുപയോഗം എന്നിവ മൂലം ഇന്ത്യയില് പ്രതിവര്ഷം 900,000ലക്ഷം പേര് മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവിധ ആരോഗ്യപഠനങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുലക്ഷം മരണങ്ങളില് 38.5ഉംമദ്യപാനം മൂലമാണെന്ന് 2024ലെ ലോകാരോഗ്യസംഘടനാ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മദ്യപാനം മൂലമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷത്തില് 63ആണ്. ചൈനയില് ഇത് കേവലം 29.6ആണ്. മദ്യപാനം മൂലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ മരണനിരക്ക് 13.5ആണ്.
മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിതോപയോഗം മൂലമുള്ള മരണം വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. 2024ല് അമിത മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലം 978 പേര് മരിച്ചപ്പോള് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ കൊല്ലം ഇത് 654 ആയിരുന്നു.
മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തിന് മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങള് കൂടിയുണ്ട്. ഇവ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെയും ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നു. മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള്, അപകടങ്ങള്, അകാലമരണങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 1.45 ശതമാനം പ്രതിവര്ഷം ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നു. പുകയില മൂലമുള്ള രോഗങ്ങള്ക്കായി മറ്റൊരു ശതമാനം കൂടി. ഹെറോയിന്, കഞ്ചാവ്, കറുപ്പ്, സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകള് എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോള് പ്രതിവര്ഷ നഷ്ടം 1.5 ലക്ഷം കോടിയാണ്. സാമൂഹ്യ- ആരോഗ്യ ചെലവുകള് കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോള് ഇത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 2.5 ശതമാനം കടക്കുന്നു.
അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഡോളര് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കായി കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തിന് ഇത്തരമൊരു അദൃശ്യ സാമ്പത്തിക ചോര്ച്ച താങ്ങാനാകുന്നതല്ല.
ലഹരി അടിമത്തം വീടുകള്ക്ക് ഏല്പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം
ഒരുശരാശരി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താവ് പ്രതിദിനം രണ്ടായിരം രൂപ ലഹരിക്കായി ചെലവിടുന്നുവെന്നാണ് സോഷ്യല് സയന്സ് റിസര്ച്ച് കൗണ്സില് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്, ജമ്മുകശ്മീര് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് നടത്തിയ ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2022ലെ ഈ സര്വേ അനുസരിച്ച് ഒരു ഹെറോയിന് ഉപയോക്താവ് പ്രതിമാസം 88,000 രൂപയാണ് ചെലവിടുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബങ്ങള് വലിയ കടബാധ്യതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. ആഭരണങ്ങള് വില്ക്കുന്നു, ഭൂമി വച്ച് വായ്പകള് എടുക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് മൂലം കുടുംബബന്ധങ്ങള് ശിഥിലമാകുന്നു.
ഇതില് നിന്ന് ഒരു മോചനം അത്രയെളുപ്പമല്ല. ലഹരി മുക്ത ചികിത്സകള്ക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എഴുപതിനായിരം രൂപ വരെ ചെല് വരുന്നു. മരുന്നുകള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിമറിയാം. ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുതല് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങള് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ആഢംബര സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് പിന്നെയും നിരവധി ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. പുകയിലെ ജന്യ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ ചെലവിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് കുടുംബങ്ങള്ക്കും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്ക്കും കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഈ പ്രശ്നം നേരിടാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് 2020ഓഗസ്റ്റില് നാശമുക്ത് ഭാരത് അഭിയാന് തുടക്കം കുറിച്ചു. 272 ജില്ലകളിലായിരുന്നു പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടത്തില് നടപ്പാക്കിയത്. പിന്നീടിത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. പതിനായിരത്തിലേറെ സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരിലൂടെ പദ്ധതി അഞ്ച് കോടിയോളം യുവാക്കളും മൂന്ന് കോടിയോളം വനിതകളുമടക്കം 14.79 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി കുറയ്ക്കലിനായി ദേശീയകര്മ്മ പദ്ധതി നിലവില് വന്നു. 14446 എന്ന ലഹരി വിമുക്ത ഹെല്പ്പ് ലൈന് ആരംഭിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ആവശ്യം കുറയ്ക്കാനും കൗണ്സിലിങ് നല്കാനുമായാണ് ഈ ഹെല്പ്പ് ലൈന് നമ്പര് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം ഇടപെടലുകള്ക്കിടയിലും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങള് ഇല്ലെന്നത് മുഖ്യ തടസമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയ്ക്കാകെ ഒരു പാഠമാണ്.
പഞ്ചാബ് കഥ
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ കുപ്രസിദ്ധ പര്യായമാണ് ഉദത പഞ്ചാബ്. സംസ്ഥാനം ഇപ്പോള് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് സെന്സസിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം, വിതരണവീഥികള്, ഇരകളുടെ കണക്ക് എന്നിവ മനസിലാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ലഹരി അടിമത്തം, ഏത് തരം ലഹരികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്ന് കണ്ടെത്താനും എന്ത് തരം ഇടപെടലുകളാണ് വേണ്ടത്, എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനും നയരൂപകര്ത്താക്കളെ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഇത് പലപ്പോഴും അനുമാനങ്ങളുടെയും കേട്ടുകേള്വിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ്. വിവരങ്ങള് ആണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം.
അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിലെ നടപടികള് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോ മയക്കുമരുന്ന് ഇരകള്ക്കും പിന്നില് കപൂര്ത്തലയിലെ അമ്മയെ പോലുള്ള ഓരോ മുഖങ്ങളുണ്ടാകും. ഇത് കേവലം നീതിയ്ക്കായുള്ള ഒരു മുറവിളിയല്ല. മറിച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കൊടിയ ഒരു സാമൂഹ്യവിപത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യം ആ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുതലമുറയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആദ്യചുവട് വയ്പാകും അത്.